Sunday BO Collection: संडे को 'धुरंधर' ने लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 'अखंडा 2' ने भी उड़ाया गर्दा, जानें-'किस किस को प्यार करूं 2' सहित बाकी फिल्मों का कैसा रहा हाल?

Sunday BO Collection: संडे को 'धुरंधर' ने लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 'अखंडा 2' ने भी उड़ाया गर्दा, जानें-'किस किस को प्यार करूं 2' सहित बाकी फिल्मों का कैसा रहा हाल?

Sunday Box Office Collection 13 December: रविवार को एक बार फिर 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी है. वहीं 'अखंडा 2' का भी कलेक्शन अच्छा रहा. चलिए .यहां बाकी फिल्मों का हाल जानते हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 15 Dec 2025 08:30 AM (IST)
साल का आखिरी महीना चल रहा है और सिनेमाघर भी एंटरटेनमेंट की फुल डोज मिल रही है है. जहां इस समय थिएटर्स में दर्शकों के लिए बॉलीवुड से स्पाई एक्शन थ्रिलर ‘धुरंधर’ से लेकर नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ‘किस किस को प्यार करूं 2’ मौजूद है तो वहीं साउथ से माइथोलॉजिकल फिल्म ‘अखंडा 2’ से लेकर ‘कलमकावल’ और ‘द डेविल’ तक भी दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सबमें से कौन सबसे ज्यादा कलेक्शन कर रही है? चलिए यहां इन फिल्मों की संडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

धुरंधर’ ने दूसरे संडे कितनी की कमाई?
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. आदित्य धर की इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने पहले ही हफ्ते में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और दूसरे वीकेंड पर ये फिल्म बमफाड़ कमाई कर 350 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो चुकी है. बता दें कि इंडस्ट्री ट्रैकर के मुताबिक इसक, फिल्म को वीकेंड का फायदा मिला और दूसरे शनिवार को इसने 53 करोड़ रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 59 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया है.जिसके बाद इस फिल्म की 10 दिनों की कुल कमाई 351.75 करोड़ रुपये हो गई है.

‘किस किस को प्यार करूं 2’ ने संडे को कितना किया कलेक्शन?
कपिल शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘किस किस को प्यार करूं 2’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि धुरंधर के आगे इस फिल्म की ओपनिंग काफी ठंडी रही और इसने पहले दिन महज 1.85 करोड़ का कलेक्शन किया. हालांकि वीकेंड पर इस फिल्म की कमाई में तेजी देखने को मिली. जहां इसन शनिवार को 35.14 फीसदी की ग्रोथ दिखाते हुए 2.5 करोड़ का कारोबार किया तो वहीं सैकनिलक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रविवार यानी तीसरे दिन 2.85 करोड़ का कारोबार किया है. जिसके बाद इस फिल्म का तीन दिनों का कुल कलेक्शन 7.20 करोड़ रुपये हो गया है.

अखंडा 2 ने संडे को कितनी की कमाई?
नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म ‘अखंडा 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. शानदार शुरुआत के बाद इसका ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन भी अच्छा रहा. हालांक संडे को इसकी कमाई में कोई तेजी नहीं देखी गई. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 30.5 करोड़ (पेड प्रीव्यू से 8 करोड़) का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई 15.5 करोड़ रुपये रही. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘अखंडा 2’ ने संडे को यानी तीसरे दिन 15 करोड़ कमाए हैं. जिसेक बाद इसके तीन दिनों का कुल कलेक्शन 61 करोड़ रुपये हो गया है.

'तेरे इश्क में' ने तीसरे संडे कितना किया कलेक्शन?
कृति सेनन और धनुष स्टारर इंटेंस रोमांटिक ड्रामा 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म ने दमदार शुरुआत की और इसका पहला हफ्ता काफी शानदार रहा. हालांकि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के बीच, इस फिल्म की कमाई में काफी गिरावट आई है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'तेरे इश्क में' ने पहले हफ्ते में 83.65 करोड़ कमाए जबकि दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 25.15 करोड़ रुपये रही. वहीं 15वें दिन इसने 1.05 करोड़ और 16वें दिन 1.65 करोड़ कमाए. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तेरे इश्क में' ने तीसरे रविवार, यानी 17वें दिन, 1.75 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ इस फिल्म का 17 दिनों का कुल कलेक्शन 113.25 करोड़ रुपये हो गया है.

कलमकावल ने दूसरे संडे कितनी की कमाई?
ममूटी की ‘कलमकावल’ को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इस फिल्म ने 5 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. इसके बाद इसके पहले हफ्ते का कलेक्शन 26.3 करोड़ रुपये रहा. वहीं 8वेंदिन इसने 1.65 करोड़ और 9वें दिन 2.1 करोड़ का कारोबार किया. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कलमकावल’ ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 2.10 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इस फिल्म की 10 दिनों की कुल कमाई अब 32.15 करोड़ रुपये हो गई है.

‘द डेविल’ ने संडे को कितनी की कमाई?
मर्डर केस में फंसे एक्टर दर्शन ने ‘द डेविल’ से दो साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. उनकी इस फिल्म को क्रिटिक्स से काफी निगेटिव रिव्यू मिला है बावजूद इसके ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और इसी के साथ ये अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने 10 करोड़ से शुरुआत की थी. इसके बाद दूसरे दिन इसने 3.4 करोड़ कमाए. तीसरे दिन इसने 3.80 करोड़ का कारोबार किया. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘द डेविल’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले संडे को 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद इस फिल्म की 5दिनों की कुल कमाई अब 21.45 करोड़ रुपये हो गई है.

 

 

Published at : 15 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Box Office Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2 Akhanda 2 Kalamkaval The Devil
