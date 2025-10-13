ओटीटी लवर्स को नए हफ्ते का बेसब्री से इंतजार होता है. दरअसल हर हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं जो लोगों के वीकेंड को धमाकेदार बना देती हैं. इस हफ्ते यानी 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबपर के बीच फेस्टिव सीजन पर ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हॉरर से लेकर थ्रिलर और क्राइम तक की कई सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही हैं जो आपको भरपूर एंटरटेनमेंट देंगी. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

भागवत चैप्टर 1: राक्षस

भागवत चैप्टर 1: राक्षस एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है. अक्षय शेरे द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक वेश्यावृत्ति रैकेट की जांच पर बेस्ड है, जिसकी शुरुआत एक युवती के लापता होने के मामले से होती है. इसमें अरशद वारसी इंस्पेक्टर विश्वास भागवत की भूमिका में हैं और जितेंद्र कुमार एक प्रोफेसर समीर की भूमिका में हैं. इसमें तारा अलीशा बेरी, हेमंत सैनी और आयशा कडुस्कर भी सहायक भूमिकाओं में हैं. भागवत चैप्टर 1: राक्षस 17 अक्टूबर को जी5 पर रिलीज होगी.





द डिप्लोमैट सीजन 3

द डिप्लोमैट के दो सीजन काफी सक्सेसफुल रहे थे. वहीं अब ये सीरीज अपने तीसरे सीज़न के साथ लौट रही है. तीसरा सीजन ब्रिटेन में एक राजदूत की कहानी है जो एक अंतरराष्ट्रीय संकट से जूझता है. इस सीरीज को ओटटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 16 अक्टूबर से देख सकते हैं.





द परफेक्ट नेबर

फ्लोरिडा के ओकाला में सेट की गई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, अजीके ओवेन्स की हत्या पर आधारित है, जिसे सुसान लोरिंज़ ने गोली मार दी थी. फिल्म को बॉडीकैम फुटेज के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें उन विवादों को दिखाया गया है जिनके कारण यह दिल दहला देने वाली हत्या हुई थी. द परफेक्ट नेबर 17 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.





हाऊ टू ट्रेन योर ड्रैगन

ये एक अमेरिकी एडवेंचर फैंटेसी फिल्म है जो दो किरदारों के बीच एक शानदार बॉन्ड पर बेस्ड है, एक है हिकप, जो वाइकिंग सरदार स्टोइक द वास्ट का बेटा है, और दूसरा है टूथलेस, जो एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन है. कहानी हिकप और टूथलेस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दोस्ती, ताकत और एक ऐसे रोमांच का असली मतलब दिखाते हैं जिसमें वे दोनों उलझ जाते हैं. ये जियो हॉट स्टार पर 13 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रही है.





फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स’

फ़ाइनल डेस्टिनेशन सीरीज़ की छठी फ़िल्म, ब्लडलाइन्स, मई 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. अब यह इसी हफ़्ते ओटीटी पर रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह फ़िल्म एक कॉलेज छात्रा, स्टेफ़नी रेयेस, की कहानी है, जिसे अपनी मरती हुई दादी आइरिस से 1969 के एक पूर्वाभास के दृश्य विरासत में मिलते हैं, जिसने एक गगनचुंबी इमारत के गिरने से बचा लिया था. इसे 17 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.





'एवरीबडी लव्स मी व्हेन आई एम डेड'

"एवरीबडी लव्स मी व्हेन आई एम डेड" एक थाई थ्रिलर ड्रामा है जो एक मेहनती और ईमानदार बैंक कर्मचारी और समर्पित पिता, टोह की कहानी है. जब तकनीक उसकी नौकरी के लिए खतरा बन जाती है, तो उसका करियर तबाह हो जाता है. आर्थिक तंगी से जूझते हुए, वह अपने एक जूनियर सहकर्मी, पेच के साथ मिलकर काम करता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर 17 अक्टूबर से देख सकते हैं.



'कुल्पा नुएस्ट्रा'

यह स्पैनिश रोमांटिक ड्रामा, मर्सिडीज़ रॉन की कल्पेबल्स ट्राइलोजी के प्राइम वीडियो एडेप्टेशन की तीसरी और फाइनल किस्त है, जो माई फॉल्ट (2023) और योर फॉल्ट (2024) के बाद आई है. यह नोआ और निक की कहानी को आगे बढ़ाती है, जिनके रास्ते जेना और लायन की शादी में हुए दर्दनाक ब्रेकअप के बाद अलग होने के सालों बाद मिलते हैं. इसे 16 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

किष्किन्धापुरी

ये एक तेलुगु फिल्म है जो राघव और मैथिली नाम के एक जोड़े की कहानी है, जो मिलकर घोस्ट वॉकिंग टूर नाम से अपनी कंपनी शुरू करते हैं. वे टूरिस्टों को डरावनी और भूतिया जगहों पर ले जाते हैं. लेकिन कहानी तब उलट जाती है जब वे गलती से एक आत्मा को जगा देते हैं. इसे 17 अक्टूबर से जी5 पर देख सकते हैं.





मैडम सेनगुप्ता

यह बंगाली फ़िल्म अनुरेखा नाम की एक कार्टूनिस्ट के बारे में है जो अपनी बेटी की मौत के राज़ जानने के लिए कोलकाता आती है. फ़िल्म की कहानी एक बेहतरीन मोड़ लेती है जब मैडम सेनगुप्ता को एक ही व्यक्ति से जुड़ी कई मासूम लेकिन रहस्यमयी हत्याओं का पता चलता है. इसे 17 अक्टूबर से जी5 पर देख सकते हैं.