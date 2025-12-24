OTT New Season 2026: ब्रिजर्टन 4' से लेकर 'यूफोरिया 3' तक, साल 2026 में OTT पर गर्दा उड़ाएंगे ये नए सीजन
2026 Upcoming OTT Season: साल 2026 में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट की जबरदस्त डोज मिलने वाली है. दरअसल तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार सीरीज के नए सीजन आने वाले हैं.
साल 2025 भले ही कई पॉपुलर सीरीज़ के दुखद अंत का साल रहा हो, लेकिन आने वाला साल नए और मच अवेटेड सीज़न के साथ और भी दिलचस्प होने वाला है. जी हां साल 2026 में कई शानदार सीरीज के सीजन आने वाले हैं. इनमें 'ब्रिजर्टन 4' से लेकर 'यूफोरिया 3' तक शामिल हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं.
'ब्रिजर्टन सीज़न 4'
अपने दस्ताने पहन लें, चश्मा लगा लें, और सबसे ज़रूरी बात, अपने मास्क पहनना न भूलें, क्योंकि बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन प्यार में पड़ने के लिए तैयार हैं – वो भी 'सिंड्रेला स्टाइल' में. लेडी व्हिसलडाउन अपनी गपशप से सोसाइटी को बिदी रखेगी, वहीं ब्रिजर्टन और सोफी बेक अपने रोमांटिक सफर की शुरुआत करेंगे. इस बीच, दर्शकों को कॉलिन और पेनेलोप की शादी के बाद की ज़िंदगी की झलक भी देखने को मिल सकती है. 'ब्रिजर्टन सीज़न 4' का पहला भाग ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 29 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होगा और दूसरा भाग 26 फरवरी, 2026 को टेलीकास्ट होगा.
'यूफोरिया सीजन 3'
'यूफोरिया' के नए सीज़न में पांच साल का लीप होगा और यह ड्रामा यादगार होने का वादा करता है. प्रीमियर से क्या उम्मीद की जा सकती है, इसकी एक झलक देते हुए, सैम लेविंसन ने वैरायटी के साथ बातचीत में अपने जीवन के अपडेट शेयर किए. नेट और कैसी की सगाई हो गई है, रू एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूबी है, मैडी एक टैलेंट एजेंसी में काम कर रही है, लेक्सी एक शो रनर की असिस्टेंट है, और जूल्स जिम्मेदारियों से भागती रहती है और आर्ट स्कूल में बड़ा नाम कमाने की कोशिश करती है. चार सीज़न के बाद, यह शो एचबीओ मैक्स पर अप्रैल 2026 से वीकली टेलीकास्ट होगा.
'द नाइट मैनेजर 2'
टॉम हिडलस्टन एक कुख्यात अपराधी के रूप में नज़र आते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही साजिशों के बीच अपराधियों का सफाया करने के लिए तैयार हैं. 10 साल बाद, जोनाथन पाइन की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है. एक सर्विलांस ऑफिसर से निकलकर वह एक कोलंबियाई बिजनेसमैन के रास्ते में आ जाते हैं, रोमांच तब शुरू होता है जब हथियारों का व्यापार इसमें शामिल हो जाता है, और पाइन को लगातार धमकियों का सामना करना पड़ता है. पहले तीन एपिसोड प्राइम वीडियो पर 11 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होंगे और 1 फरवरी तक वीकली रिलीज़ होते रहेंगे.
'द बॉयज़ सीज़न 5'
होमलैंडर आखिरी बार लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि 'द बॉयज़' अगले साल अलविदा कह रहा है. हर कोने में धमाके हो रहे हैं और लोगों को 'आज़ादी शिविर' में कैद किया जा रहा है. आखिरी चैप्टप घटनाओं की एक ऐसी कड़ी लेकर आएगा जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी. यह पीक है,और यह उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ बेकाबू हो जाएगा, क्योंकि अहंकारी होमलैंडर को अपने खिलाफ कोई भी प्रतिरोध पसंद नहीं है. प्राइम वीडियो पर 'द बॉयज़ सीज़न 5' के पहले दो एपिसोड 8 अप्रैल, 2026 को रिलीज़ होंगे और 20 मई, 2026 को सीज़न के समापन तक साप्ताहिक रूप से रिलीज़ होते रहेंगे।
