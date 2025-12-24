हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT New Season 2026: ब्रिजर्टन 4' से लेकर 'यूफोरिया 3' तक, साल 2026 में OTT पर गर्दा उड़ाएंगे ये नए सीजन

OTT New Season 2026: ब्रिजर्टन 4' से लेकर 'यूफोरिया 3' तक, साल 2026 में OTT पर गर्दा उड़ाएंगे ये नए सीजन

2026 Upcoming OTT Season: साल 2026 में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट की जबरदस्त डोज मिलने वाली है. दरअसल तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार सीरीज के नए सीजन आने वाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Dec 2025 08:58 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 भले ही कई पॉपुलर सीरीज़ के दुखद अंत का साल रहा हो, लेकिन आने वाला साल नए और मच अवेटेड सीज़न के साथ और भी दिलचस्प होने वाला है. जी हां साल 2026 में कई शानदार सीरीज के सीजन आने वाले हैं. इनमें 'ब्रिजर्टन 4' से लेकर 'यूफोरिया 3' तक शामिल हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

'ब्रिजर्टन सीज़न 4'
अपने दस्ताने पहन लें, चश्मा लगा लें, और सबसे ज़रूरी बात, अपने मास्क पहनना न भूलें, क्योंकि बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन प्यार में पड़ने के लिए तैयार हैं – वो भी 'सिंड्रेला स्टाइल' में. लेडी व्हिसलडाउन अपनी गपशप से सोसाइटी को बिदी रखेगी, वहीं ब्रिजर्टन और सोफी बेक अपने रोमांटिक सफर की शुरुआत करेंगे. इस बीच, दर्शकों को कॉलिन और पेनेलोप की शादी के बाद की ज़िंदगी की झलक भी देखने को मिल सकती है. 'ब्रिजर्टन सीज़न 4' का पहला भाग ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 29 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होगा और दूसरा भाग 26 फरवरी, 2026 को टेलीकास्ट होगा.

'यूफोरिया सीजन 3'
'यूफोरिया' के नए सीज़न में पांच साल का लीप होगा और यह ड्रामा यादगार होने का वादा करता है. प्रीमियर से क्या उम्मीद की जा सकती है, इसकी एक झलक देते हुए, सैम लेविंसन ने वैरायटी के साथ बातचीत में अपने जीवन के अपडेट शेयर किए. नेट और कैसी की सगाई हो गई है, रू एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूबी है, मैडी एक टैलेंट एजेंसी में काम कर रही है, लेक्सी एक शो रनर की असिस्टेंट है, और जूल्स जिम्मेदारियों से भागती रहती है और आर्ट स्कूल में बड़ा नाम कमाने की कोशिश करती है. चार सीज़न के बाद, यह शो एचबीओ मैक्स पर अप्रैल 2026 से वीकली टेलीकास्ट होगा.  

'द नाइट मैनेजर 2'
टॉम हिडलस्टन एक कुख्यात अपराधी के रूप में नज़र आते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही साजिशों के बीच अपराधियों का सफाया करने के लिए तैयार हैं. 10 साल बाद, जोनाथन पाइन की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है. एक सर्विलांस ऑफिसर से निकलकर वह एक कोलंबियाई बिजनेसमैन के रास्ते में आ जाते हैं, रोमांच तब शुरू होता है जब हथियारों का व्यापार इसमें शामिल हो जाता है, और पाइन को लगातार धमकियों का सामना करना पड़ता है. पहले तीन एपिसोड प्राइम वीडियो पर 11 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होंगे और 1 फरवरी तक वीकली रिलीज़ होते रहेंगे.

'द बॉयज़ सीज़न 5'
होमलैंडर आखिरी बार लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि 'द बॉयज़' अगले साल अलविदा कह रहा है. हर कोने में धमाके हो रहे हैं और लोगों को 'आज़ादी शिविर' में कैद किया जा रहा है. आखिरी चैप्टप घटनाओं की एक ऐसी कड़ी लेकर आएगा जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी. यह पीक है,और यह उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ बेकाबू हो जाएगा, क्योंकि अहंकारी होमलैंडर को अपने खिलाफ कोई भी प्रतिरोध पसंद नहीं है. प्राइम वीडियो पर 'द बॉयज़ सीज़न 5' के पहले दो एपिसोड 8 अप्रैल, 2026 को रिलीज़ होंगे और 20 मई, 2026 को सीज़न के समापन तक साप्ताहिक रूप से रिलीज़ होते रहेंगे।

 

और पढ़ें
Published at : 24 Dec 2025 08:54 AM (IST)
Tags :
Bridgerton 4 The Boys Season 5 Euphoria 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
महाराष्ट्र
BMC Election: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
BMC चुनाव: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
विश्व
'हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे...', विजय माल्या की जन्मदिन पार्टी का वीडियो शेयर कर बोले ललित मोदी
'हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे...', विजय माल्या की जन्मदिन पार्टी का वीडियो शेयर कर बोले ललित मोदी
क्रिकेट
पाकिस्तानी फैंस कर रहे थे उकसाने की कोशिश, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हो रही चर्चा
पाकिस्तानी फैंस कर रहे थे उकसाने की कोशिश, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हो रही चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Unnao Rape Case:उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर धरने पर बैठा परिवार
Unnao Rape Case: Delhi Police ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को जबरन धरना स्थल से उठाया | UP News
ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
महाराष्ट्र
BMC Election: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
BMC चुनाव: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
विश्व
'हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे...', विजय माल्या की जन्मदिन पार्टी का वीडियो शेयर कर बोले ललित मोदी
'हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे...', विजय माल्या की जन्मदिन पार्टी का वीडियो शेयर कर बोले ललित मोदी
क्रिकेट
पाकिस्तानी फैंस कर रहे थे उकसाने की कोशिश, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हो रही चर्चा
पाकिस्तानी फैंस कर रहे थे उकसाने की कोशिश, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हो रही चर्चा
टेलीविजन
Anupama Spoiler: प्रेरणा खेलेगी गंदा खेल टूटकर बिखर जाएगा राही और प्रेम का रिश्ता, 'अनुपमा' में होगा खूब हाई वोल्टेज ड्रामा
प्रेरणा खेलेगी गंदा खेल टूटकर बिखर जाएगा राही और प्रेम का रिश्ता, 'अनुपमा' में होगा खूब तमाशा
जनरल नॉलेज
सऊदी अरब नहीं, ये देश हैं अरबी भाषा के असली गढ़, जहां करोड़ों लोग रोज बोलते हैं यह भाषा
सऊदी अरब नहीं, ये देश हैं अरबी भाषा के असली गढ़, जहां करोड़ों लोग रोज बोलते हैं यह भाषा
नौकरी
इंजीनियर और साइंस छात्रों के वालों के लिए सुनहरा मौका, पढ़ाई पूरी करते ही सरकारी नौकरी; जानें डिटेल्स
इंजीनियर और साइंस छात्रों के वालों के लिए सुनहरा मौका, पढ़ाई पूरी करते ही सरकारी नौकरी; जानें डिटेल्स
हेल्थ
आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना पिएं पालक का जूस, जानें इसके जबरदस्त फायदे
आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना पिएं पालक का जूस, जानें इसके जबरदस्त फायदे
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget