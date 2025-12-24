हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tuesday Box Office: 'धुरंधर' के आगे 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने भी टेके घुटने, 'अखंडा 2' का हुआ बुरा हाल, जानें- मंगलवार का कलेक्शन

Tuesday Box Office: 'धुरंधर' के आगे 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने भी टेके घुटने, 'अखंडा 2' का हुआ बुरा हाल, जानें- मंगलवार का कलेक्शन

Tuesday Box Office 23 December: मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर फिर से बॉ़लीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड फिल्म के बीच कड़ी टक्कर हुई. इनमें रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ही बाजीगर साबित हुई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Dec 2025 08:00 AM (IST)
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. हालांकि इसे जेम्स कैमरून की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन फिर भी 'धुरंधर' ही बाजी मार रही है. वहीं सिनेमाघरों मौजूद अखंडा 2 से लेकर भा भा बा अब ठंड़ी पड़ती जा रही है. चलिए यहां जानते हैं मंगलवार को इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है?

'धुरंधर' ने मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?
'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया हुआ है. रिलीज के दो हफ्ते में धुआंधार नोट छापने के बाद तीसरे वीकेंड पर भी इसने शानदार कलेक्शन किया. हालांकि तीसरे हफ्ते में एंट्री करते ही इसकी कमाई में काफी गिरावट दर्ज की गई लेकिन ये अब भी दबाकर कमाई कर रही है. बता दें कि रिली के तीसरे सोमवार यानी 18वें दिन 'धुरंधर' ने 16.5 करोड़ की कमाई की थी. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को इस फिल्म ने 17.25 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 19दिनों की कुल कमाई अब 589.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने मंगलवार को कितनी की कमाई
'अवतार: फायर एंड ऐश' जेम्स कैमरून की इस ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म हैं. फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थी लेकिन 'धुरंधर' की वजह से ये खास कमाई नहीं कर पा रही है. बता दें कि इस फिल्म ने 19 करोड़ से शुरुआत की थी. इसके बाद दूसरे दिन इसने 22.5 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 25.75 करोड़ और चौथे दिन की कमाई 9 करोड़ रुपये रही. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अवतार: फायर एंड ऐश'  ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 8.67 करोड़ कमाए हैं. इसके बाद इस फिल् मका 5 दिनों का कुल कलेक्शन अब 84.92 करोड़ रुपये हो गया है.

‘अखंडा 2: तांडवम' ने दूसरे मंगलवार कितनी की कमाई? 
नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म ‘अखंडा 2: तांडवम’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की. इस फिल्म का पहले हफ्ते में नेट डोमेस्टिक कलेक्शन करीब 76.75 करोड़ रुपये रहा. इस फिल्म ने दूसरे वीकेंड का भी भरपूर फायदा उठाया और इसी के साथ इसने दूसरे शनिवार को जहां 2.55 करोड़ कमाए तो वहीं दूसरे रविवार इस फिल्म ने 3.45 करोड़ रुपये की कमाई की. लेकिन 11वें दिन, तीसरे सोमवार को फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भारी गिरावट आई और इसने सभी भाषाओं में 1.05 करोड़ रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘अखंडा 2: तांडवम’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 88 लाख रुपये की कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म के 12 दिनों की कुल कमाई अब 86.38 करोड़ रुपये हो गई है.

'भा भा बा' ने मंगलवार को कितनी की कमाई?
दिलीप की फिल्म 'भा भा बा' 18 दिसंबर, 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसने 2025 में मलयालम फिल्मों के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की थी .हालांकि मिले-जुले रिव्यू के कारण दूसरे दिन इसकी कमाई में काफी गिरावट आई. दूसरे दिन इस फिल्म ने 3.3 करोड़ रुपये कमाए. वहीं तीसरे दिन इस फिल्म ने 3.2 करोड़ कमाए. चौथे दिन भी इस फिल्म ने 3.2 करोड़ का ही कलेक्शन किया था. इसके बाद इस फिल्म ने 5वें दिन 1.1 करोड़ का कारोबार किया था. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'भा भा बा' ने रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को 1.15 करोड की कमाई की है. इसके बाद इस फिल्म के 6 दिनों का टोटल कलेक्शन अब 18.65 करोड़ रुपये हो गया है.

 

Published at : 24 Dec 2025 07:59 AM (IST)
Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION Akhanda 2 Avatar Fire And Ash Bha Bha Ba
