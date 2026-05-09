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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday Box Office: 'राजा शिवाजी' की दहाड़ जारी, 'भूत बंगला' ने पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा, जानें सभी फिल्मों का कलेक्शन

Friday Box Office: 'राजा शिवाजी' की दहाड़ जारी, 'भूत बंगला' ने पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा, जानें सभी फिल्मों का कलेक्शन

Friday Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म कितना कमा रही है? कपिल शर्मा की 'दादी की शादी' का बुरा हाल रहा तो वहीं 'राजा शिवाजी' ने बंपर कमाई की. जानें थियेटर में चल रही सभी फिल्मों का फ्राइडे कलेक्शन कितना रहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 May 2026 08:09 AM (IST)
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Friday Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर ये फ्राइडे बेहद खास रहा. कॉमेडी फिल्म 'दादी की शादी' और 'कृष्णावतारम' जैसी नई फिल्मों रिलीज हुईं. वहीं, दूसरी ओर पहले से ही कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाम जमा रखी है. फ्राइडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन 'राजा शिवाजी' ने किया तो वहीं इसके सामने 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' जैसी फिल्में पीछे रह गईं. वहीं, नई रिलीज फिल्मों में  

जानें फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने कितनी कमाई की.

'दादी की शादी' बॉक्स ऑफिस डे 1

कपिल शर्मा और नीत कूपर की फिल्म दादी की शादी ने फ्राइडे को सिर्फ 60 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म का इतना बुरा हाल है कि ये एक करोड़ भी नहीं कमा पाई. 

कृष्णावतारम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

नई रिलीज हुई फिल्म 'कृष्णावतारम' ने पहले शुक्रवार 1.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ये फिल्म गुरुवार को ही रिलीज हो चुकी है. दो दिनों में इसने इंडिया में 1.57 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.


Friday Box Office: 'राजा शिवाजी' की दहाड़ जारी, 'भूत बंगला' ने पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा, जानें सभी फिल्मों का कलेक्शन

राजा शिवाजी का फ्राइडे कलेक्शन डे 8

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता शानदार तरीके से पूरा किया है. फ्राइडे को इस फिल्म का 8वां दिन था. इसने आठवें दिन 3.20 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन किया. फिल्म का कुल इंडिया कलेक्शन 55.85 करोड़ हो चुका है.

Friday Box Office: 'राजा शिवाजी' की दहाड़ जारी, 'भूत बंगला' ने पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा, जानें सभी फिल्मों का कलेक्शन

'कृष्णावतारम' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

नई रिलीज हुई फिल्म 'कृष्णावतारम' ने पहले शुक्रवार 1.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ये फिल्म गुरुवार को ही रिलीज हो चुकी है. दो दिनों में इसने इंडिया में 1.57 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस डे 22
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने 22वें दिन यानी चौथे फ्राइडे को 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. 22 दिनों में भूत बंगला ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर नेट 151.75 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस डे 51

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' 50 दिन पूरे करने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने 51वें दिन  यानि 8वें फ्राइडे को 0.42 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. धुरंधर 2 का कुल इंडिया कलेक्शन 1,141.09 करोड़ हो चुका है.

पैट्रियट बॉक्स ऑफिस डे 8

'पैट्रियट' 8वें दिन 0.76 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ये फिल्म इंडिया में कुल 27 करोड़ कमा चुकी है.

(नोट: बॉक्स ऑफिस के सभी आंकड़े सैकनिक से लिए गए हैं.)

Published at : 09 May 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Raja Shivaji Bhoot Bangla BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2
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