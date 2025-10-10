एक्सप्लोरर
New On Netflix: 15 से 30 अक्टूबर तक नेटफ्लिक्स पर होगा पैसा वसूल, रिलीज होंगी ये नई सीरीज और फिल्में
Upcoming Films And Show On Netflix: नेटफ्लिक्स पर 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच कई धमाकेदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. हम आपको इनकी रिलीज डेट यहां बता रहे हैं.
नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स के लिए अक्टूबर का महीना फुल पैसा वसूल साबित होता दिखाई दे रहा है. अक्टूबर के पहले 10 दिनों में ही कई शानदार फिल्में और सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी हैं. अब 15 से 30 अक्टूबर के बीच नेटफ्लिक्स पर आने वाले नए शोज और फिल्मों की लिस्ट भी सामने आ गई है. आप उनकी रिलीज डेट यहां चेक कर सकते हैं.
द डिप्लोमैट- सीजन 3
- वेब सीरीज 'द डिप्लोमैट' का तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है.
- ये एक पॉलीटिकल-थ्रिलर सीरीज है जिसमें केरी रुसैल लीड रोल में हैं.
- 'द डिप्लोमैट- सीजन 3' नेटफ्लिक्स पर 16 अक्टूबर से स्ट्रीम की जाएगी.
- इस सीरीज में रुफस सेवेल, डेविड ग्यासी, अली आह्न और रोरी किन्नियर जैसे स्टार्स भी दिखाई देंगे.
रोमांटिक्स एनोनिमस
- वेब सीरीज 'रोमांटिक्स एनोनिमस' 2010 की इसी नाम की फ्रांसीसी-बेल्जियम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पर बेस्ड है.
- इस सीरीज को शो त्सुकिकावा ने डायरेक्ट किया है जिसमें शुन ओगुरी, हान ह्यो-जू और यूरी नाकामुरा भी अहम रोल में होंगे.
- 'रोमांटिक्स एनोनिमस' को आप 16 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाएंगे.
द टाइम डैट रिमेन्स
- 'द टाइम डैट रिमेन्स' एक रोमांटिक फिल्म है जो 16 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है.
- फिल्म में कार्लो एक्विनो, बिंग पिमेंटेल और ब्यूटी गोंजालेज भी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे.
अटैक 13
- 'अटैक 13' एक थाई हॉरर-थ्रिलर फिल्म है जिसे तवीवत वंथा ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म में एक प्रताड़ित छात्र की कहानी है जो मर जाता है और भूत बनकर बदला लेना चाहता है.
- 'अटैक 13' में तारिसा प्रीचतांगकिट और निचापालक थोंगखम जैसे स्टार्स दिखाई देने वाले हैं.
- ये फिल्म 21 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
नो बडी वॉन्ट्स दिस- सीजन 2
- 'नो बडी वॉन्ट्स दिस- सीजन 2' में क्रिस्टन बेल, एडम ब्रॉडी और लीटन मेस्टर जैसे कलाकार नजर आएंगे.
- एरिन फोस्टर की इस सीरीज को आप 23 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे.
अ हाउस ऑफ डायनामाइट
- अमेरिकी फिल्म 'अ हाउस ऑफ डायनामाइट' 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी.
- इस थ्रिलर-ड्रामा को कैथरीन बिगेलो ने डायरेक्ट किया है जिसमें इदरीस एल्बा, रेबेका फर्ग्यूसन और गेब्रियल बैसो जैसे स्टार्स हैं.
द विचर- सीजन 4
- 'द विचर' एक हॉरर सीरीज है जिसका चौथा सीजन इसी महीने ओटीटी पर आ रहा है.
- 'द विचर- सीजन 4' को 30 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.
- चौथी सीजन में गेराल्ट का किरदार हेनरी कैविल की जगह लियाम हेम्सवर्थ निभाने वाले हैं.
- फ्रेया एलन, आन्या चालोत्रा और लॉरेंस फिशबर्न भी 'द विचर- सीजन 4' का हिस्सा हैं.
