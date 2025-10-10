'मैंने 4 करोड़ सेलिब्रिटी फीस ली...' 60 करोड़ की धोखाधड़ी केस में शिल्पा शेट्टी का खुलासा

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज 60 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही EOW ने पिछले सप्ताह शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया था. अपने बयान में शिल्पा ने कहा की उन्होंने 4 करोड़ रुपये बेस्ट डील टीवी से लिए, लेकिन ये उनकी सेलिब्रिटी फीस थी.

शिल्पा ने आगे कहा कि वो भले कंपनी में डायरेक्टर थी लेकिन उन्होंने ये जो पैसे लिए वो इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने उस TV के लिए बतौर सेलिब्रिटी उस प्लेटफॉर्म पर आकर एडवरटाइजमेंट किया था. सूत्रों ने बताया कि इसी चीज के लिए शिल्पा शेट्टी ने 4 करोड़ रुपये लिए थे. शिल्पा शेट्टी ने अपने पद से इस्तीफा जनवरी 2016 को दे दिया था.

अक्षय कुमार भी रह चुके हैं इक्विटी होल्डर

एक अधिकारी ने बताया कि जिस कंपनी में आप डायरेक्टर हैं उसी कंपनी में आपने किसी और काम के लिए पैसे लिया अब यह सही है या गलत है ये "सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन" है. सूत्रों ने यह भी बताया कि जांच के दौरान और कंपनी से जुड़े हुए डॉक्युमेंट्स देखने के बाद यह भी पता चला कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी इस कंपनी के शुरुआत के समय के इक्विटी होल्डर रह चुके हैं.

हालांकि इस मामले में अक्षय का कुछ लेना देना नही है. अक्षय कुमार ने कभी भी बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा नही लिया और न ही उन्हें कंपनी के डेली वर्किंग के बारे में कोई भी जानकारी है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. 14 अगस्त को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप है कि शिल्पा और राज होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स थे, ये कंपनी अब बंद हो चुकी है लेकिन इसमें इंवेस्टमेंट को लेकर उने़के साथ 60 करोड़ का फ्रॉड किया गया.