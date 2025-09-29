एक्सप्लोरर
Jolly LLB 3 BO Collection Day 11: 'जॉली LLB 3' बनी 2025 की 9वीं सबसे बड़ी फिल्म, 'केसरी 2' का रिकॉर्ड किया चकनाचूर
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 11: 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज के 11 दिन बाद भी नए रिकॉर्ड बना रही है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म अब 2025 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है.
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' नई रिलीज फिल्मों के बीच भी अपना दबदबा बनाए हुए है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कलेक्शन कर रही है. 19 सितंबर को आई 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज के 11 दिन बाद भी नए रिकॉर्ड बना रही है.
'जॉली एलएलबी 3' अब साल 2025 की नवीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बन गई है. 'जॉली एलएलबी 3' अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी- चैप्टर 2' को पीछे छोड़ दिया है.
'जॉली एलएलबी 3' ने 11वें दिन कितना कमाया?
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 74 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- फिल्म ने आठवें दिन 3.75 करोड़, नवें दिन 6.5 करोड़ और 10वें दिन 6.25 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया.
- अब 'जॉली एलएलबी 3' के 11वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं.
- अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अब तक (रात 9 बजे तक) 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
- घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 3' का कुल कलेक्शन अब 92.25 करोड़ रुपए हो गया है.
'जॉली एलएलबी 3' के 11 दिनों का कुल कलेक्शन
|दिन
|भारत नेट कलेक्शन
|दिन 1 (पहला शुक्रवार)
|12.5 करोड़
|दिन 2 (पहला शनिवार)
|20 करोड़
|दिन 3 (पहला रविवार)
|21 करोड़
|दिन 4 (पहला सोमवार)
|5.5 करोड़
|दिन 5 (पहला मंगलवार)
|6.5 करोड़
|दिन 6 (पहला बुधवार)
|4.5 करोड़
|दिन 7 (पहला गुरुवार)
|4 करोड़
|दिन 8 (दूसरा शुक्रवार)
|3.75 करोड़
|दिन 9 (दूसरा शनिवार)
|6.5 करोड़
|दिन 10 (दूसरा रविवार)
|6.25 करोड़
|दिन 11 (दूसरा सोमवार)
|1.75 करोड़
|कुल (11 दिन)
|92.25 करोड़
2025 की 9वीं हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी 'जॉली एलएलबी 3'
- 'जॉली एलएलबी 3' अब 100 करोड़ क्लब की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है.
- फिल्म को 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में समय लग सकता है.
- लेकिन 11वें दिन की कमाई के साथ ही फिल्म 'केसरी- चैप्टर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी.
- इसी साल रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में 92.73 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- इस आंकड़े को पार करते ही 'जॉली एलएलबी 3' साल 2025 की नवीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लेगी.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL