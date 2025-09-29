हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJolly LLB 3 BO Collection Day 11: 'जॉली LLB 3' बनी 2025 की 9वीं सबसे बड़ी फिल्म, 'केसरी 2' का रिकॉर्ड किया चकनाचूर

Jolly LLB 3 BO Collection Day 11: 'जॉली LLB 3' बनी 2025 की 9वीं सबसे बड़ी फिल्म, 'केसरी 2' का रिकॉर्ड किया चकनाचूर

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 11: 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज के 11 दिन बाद भी नए रिकॉर्ड बना रही है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म अब 2025 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 29 Sep 2025 08:21 PM (IST)
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' नई रिलीज फिल्मों के बीच भी अपना दबदबा बनाए हुए है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कलेक्शन कर रही है. 19 सितंबर को आई 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज के 11 दिन बाद भी नए रिकॉर्ड बना रही है.

'जॉली एलएलबी 3' अब साल 2025 की नवीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बन गई है. 'जॉली एलएलबी 3' अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी- चैप्टर 2' को पीछे छोड़ दिया है.

'जॉली एलएलबी 3' ने 11वें दिन कितना कमाया?

  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 74 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • फिल्म ने आठवें दिन 3.75 करोड़, नवें दिन 6.5 करोड़ और 10वें दिन 6.25 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया.
  • अब 'जॉली एलएलबी 3' के 11वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं.
  • अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अब तक (रात 9 बजे तक) 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
  • घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 3' का कुल कलेक्शन अब 92.25 करोड़ रुपए हो गया है.

'जॉली एलएलबी 3' के 11 दिनों का कुल कलेक्शन

दिन भारत नेट कलेक्शन
दिन 1 (पहला शुक्रवार) 12.5 करोड़
दिन 2 (पहला शनिवार) 20 करोड़
दिन 3 (पहला रविवार) 21 करोड़
दिन 4 (पहला सोमवार) 5.5 करोड़
दिन 5 (पहला मंगलवार) 6.5 करोड़
दिन 6 (पहला बुधवार) 4.5 करोड़
दिन 7 (पहला गुरुवार) 4 करोड़
दिन 8 (दूसरा शुक्रवार) 3.75 करोड़
दिन 9 (दूसरा शनिवार) 6.5 करोड़
दिन 10 (दूसरा रविवार) 6.25 करोड़
दिन 11 (दूसरा सोमवार) 1.75 करोड़
कुल (11 दिन) 92.25 करोड़

2025 की 9वीं हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी 'जॉली एलएलबी 3'

  • 'जॉली एलएलबी 3' अब 100 करोड़ क्लब की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है.
  • फिल्म को 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में समय लग सकता है.
  • लेकिन 11वें दिन की कमाई के साथ ही फिल्म 'केसरी- चैप्टर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी.
  • इसी साल रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में 92.73 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • इस आंकड़े को पार करते ही 'जॉली एलएलबी 3' साल 2025 की नवीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लेगी.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 08:21 PM (IST)
Akshay Kumar Jolly Llb 3 Kesari Chapter 2 Jolly LLB 3 Box Office Collection
