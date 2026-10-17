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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीयामी गौतम की 'नई नवेली' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- यहां सारी डिटेल्स

यामी गौतम की 'नई नवेली' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- यहां सारी डिटेल्स

Nayyi Navelli OTT Release: यामी गौतम की नई नवेली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी आ गई हैं. यहां जान सकते हैं कि ये कब और कहां स्ट्रीम होगी?

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Oct 2026 09:51 AM (IST)
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क्या होगा जब आपके नए परिवार को शक होने लगे कि आप शायद एक चुड़ैल हैं? 'नई नवेली' में यामी गौतम कुछ ऐसी ही अजीब स्थिति में फंस जाती हैं. यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, और अगर आप सोच रहे हैं कि इसे घर बैठे कब देख पाएंगे तो चलिए यहां हम जानते हैं.

'नई नवेली' ओटीटी पर कहां होगी रिलीज?
जो लोग 'नई नवेली' के ऑनलाइन आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अपडेट है. फिल्म के पोस्टर्स से पता चला है कि अमेजन प्राइम वीडियो इसका ओटीटी पार्टनर है. हालांकि, फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इसकी आधिकारिक स्ट्रीमिंग तारीख की घोषणा नहीं की है.

'नई नवेली' ओटीटी पर कब रिलीज होगी?
भारत में, फिल्में आमतौर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग चार से आठ सप्ताह बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती हैं. हिंदी फिल्मों के मामले में, मेकर्स और बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन के बीच हुए समझौतों की वजह से आमतौर पर आठ सप्ताह का समय तय होता है, हालांकि कुछ फिल्में इससे पहले भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं. इस टाइमलाइन को देखते हुए, 'नई नवेली' 13 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 के बीच कभी भी ऑनलाइन रिलीज हो सकती है. हालांकि, यह सिर्फ एक अनुमान है.  असल रिलीज की तारीख फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट और मेकर्स की ओर से की जाने वाली ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर डिपेंड करेगी.

'नई नवेली' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बता दें कि  सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक यामी गौतम की 'नई नवेली' ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3. 25 करोड़ की नेट कमाई की है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 3.85 करोड़ रुपये हुआ है. 

क्या है 'नई नवेली' की कहानी?
फिल्म में यामी गौतम मोहिनी का किरदार निभा रही हैं, जो एक सफल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं और उनकी शादी राजा अवस्थी से होती है, जिनका किरदार अदिनाथ एम. कोठारे ने निभाया है. वह अपने पति और उनके कुछ हद तक अनकन्वेंशनल परिवार के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए मेरठ चली जाती हैं.

लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब राजा के भाई, बंतु (अनुराग ठाकुर), को शक होने लगता है कि मोहिनी एक डायन है. और बंतु अपने शक को छुपा नहीं पा रहा है! वह परिवार के बाकी सदस्यों को यह यकीन दिलाने के लिए कई अजीबोगरीब तर्क गढ़ता है कि मोहिनी में सुपरनैचुरल पावर हैं. जल्द ही, घर में शक, अजीब आरोप और अफरा-तफरी मच जाती है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मोहिनी की असली पहचान सामने आने लगती है.

 

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Published at : 17 Oct 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Yami Gautam Nayyi Navelli
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