मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण 9' के अगले एपिसोड में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं. वहीं उनके साथ मशहूर अभिनेता रवि किशन भी पहुंचेंगे. करण ने हाल ही में एक प्रोमो वीडियो शेयर करके इसकी झलक दिखाई थी. अब करण ने अक्षय कुमार की जमकर तारीफ की है और दीपिका पादुकोण की आठ घंटे शिफ्ट डिमांड का खुलकर समर्थन किया है.

अक्षय कुमार के मुरीद हुए करण जौहर

करण जौहर ने अक्षय कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़े. उन्होंने कहा, 'मैं जब अक्षय के साथ अपनी पहली फिल्म कर रहा था तब मुझे ये सुनने को मिलता था कि अक्षय ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं. सच में मैंने कभी कसी इंसान को उनके जैसी मेहनत करते नहीं देखा है. सुबह 5 बजे उनकी मीटिंग होती है और उन्हें स्क्रिप्ट याद रहती है. हमेशा से ही वो फिल्ममेकर्स का सपोर्ट करते हैं. वो एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो नए डायरेक्टर को भी मौका देते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कभी उतना क्रेडिट नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था.'

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दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट डिमांड का किया सपोर्ट

'स्क्रीन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर ने दीपिका पादुकोण की भी तारीफ की. करण ने उनकी आठ घंटे शिफ्ट डिमांड का बचाव किया. फिल्ममेकर ने कहा, 'ये ही कारण है कि मैं दीपिका पादुकोण जैसे लोगों के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं. जब वो इस तरह की बात करती है तो ना जाने क्यों इसे बड़े मुद्दे का रूप दे दिया जाता है. ये उनका हक है, जिसे उन्होंने अपने दम पर कमाया है. वो एक महिला, एक वाइफ, एक मां और एक प्रोफेशनल हैं. वो अपने लिए क्यों ऐसी डिमांड नहीं कर सकतीं? इस तरह का जेंडर भेदभव सही नहीं है.'

बता दें कि दीपिका ने साल 2025 में आठ घंटे शिफ्ट डमांड की मांग की थी. कथित तौर पर इस मांग के चलते उन्हें संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास फिल्म 'स्पिरिट' से बाहर कर दिया गया था.

कब आएगा 'कॉफी विद करण सीजन 9' का अगला एपिसोड?

कॉफी विद करण का इन दिनों नौवां और आखिरी सीजन चल रहा है. करण जौहर का ये शो हर बुधवार शाम को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है. अक्षय कुमार और रवि किशन वाला अगला एपिसोड आप बुधवार, 25 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.