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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'भूत बंगला' से पहले OTT पर देख डालिए ये 5 हॉरर-कॉमेडी फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर खूब मचाया था धमाल

'भूत बंगला' से पहले OTT पर देख डालिए ये 5 हॉरर-कॉमेडी फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर खूब मचाया था धमाल

Best Horror-Comedy Movies On OTT: अगर आप अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' जैसी हॉरर कॉमेडी देखना पंसद करते हैं, तो हम आपके लिए 5 बेहतरीन हॉरर कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट लाए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Apr 2026 12:59 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार 'भूत बंगला' नाम की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म लेकर आए हैं, जिसके डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं. इस फिल्म के पेड प्रीव्यू 16 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं. फिल्म में तब्बू, वामिका गब्बी और परेश राव जैसे एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं. अगर आप 'भूत बंगला' जैसी हॉरर कॉमेडी देखना पंसद करते हैं, तो हम आपके लिए 5 बेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट लाए हैं, जो आपको एक तरफ डर का एहसास दिलाएंगी और दूसरी तरफ हंसी से लोटपोट भी कर देंगी.

'भूल भुलैया'
अक्षय कुमार की फिल्म 'भूल भुलैया' ने दर्शकों को डराने के साथ-साथ खूब हंसाया था. ये हॉरर कॉमेडी फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विद्या बालन, शाइनी आहूजा, अमीषा पटेल, परेश रावल, राजपाल यादव, मनोज जोशी, असरानी और ​​विक्रम गोखले जैसे एक्टर्स नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनियाभर में 82.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. 'भूल भुलैया' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

भूत बंगला' से पहले OTT पर देख डालिए ये 5 हॉरर-कॉमेडी फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर खूब मचाया था धमाल

'भेड़िया'
साल 2022 में आई हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भेड़िया' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक हैं. इसमें वरुण भवन, कृति सेनन और अपारशक्ति खुराना जैसे कलाकारों ने अभिनय किया था. यह फिल्म आपको शुरू में खूब हंसाएगी, लेकिन कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, सीन हॉरर में बदल जाते हैं. दुनियाभर में ये फिल्म 94.91 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही. 'भेड़िया' जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

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'मुंज्या'
'मुंज्या' साल 2024 में मैडॉक की सुपरनैचुरल यूनिवर्स की एक हॉरर-कॉमेडी है. आदित्य सरपोतदार की इस फिल्म में शरवरी वाघ, अभय वर्मा और मोना सिंह अहम भूमिका में हैं. जियो हॉटस्टाप पर ये फिल्म देखी जा सकती है. फिल्म ने दर्शकों को डराने के साथ-साथ खूब हंसाया था. इस फिल्म ने दुनियाभर में 132.13 करोड़ रुपये कमाए थे. जियो हॉटस्टाप पर ये फिल्म देखी जा सकती है.

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'स्त्री 2'
हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री' का सीक्वल 'स्त्री 2' साल 2024 में रिलीज हुआ था और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी जैसे सितारों ने अपनी एक्टिंग से लोगों को काफी एंटरटेंन किया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 875 करोड़ रुपये छापे थे. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

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'भूतनाथ'
अमिताभ बच्चन की 'भूतनाथ' साल 2008 में रिलीज हुई एक बेहतरीन हॉरर कॉमेडी फिल्म है.

भूत बंगला' से पहले OTT पर देख डालिए ये 5 हॉरर-कॉमेडी फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर खूब मचाया था धमाल

बिग बी ने इस फिल्म में भूत का रोल निभाया है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की कहानी आपके दिल को छू लेगी. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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Published at : 16 Apr 2026 12:59 PM (IST)
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Akshay Kumar Bhooth Bangla
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