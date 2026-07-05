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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीSatluj removed from OTT: ओटीटी से हटाई गई दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज', एक्टर बोले- 'बैन होने से पहले देख डालो'

Satluj removed from OTT: ओटीटी से हटाई गई दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज', एक्टर बोले- 'बैन होने से पहले देख डालो'

Satluj removed from OTT: पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों फिल्म 'सतलुज' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को लेकर काफी विवाद गहराया हुआ है. ऐसे में अब खबर आ रही है कि इसे ओटीटी से हटा दिया गया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Jul 2026 11:38 PM (IST)
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Satluj removed from OTT: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को अपनी एक्टिंग के साथ ही बेबाकी के लिए भी जाना जाता है. वो अक्सर अपनी फिल्मों के जरिए भी कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं कि विवादों में आ जाते हैं. इन दिनों वो अपनी फिल्म 'सतलुज' को लेकर चर्चा में हैं और अब खबर सामने आ रही है कि उनकी इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से हटा दिया गया है. वहीं, इस पर दिलजीत ने जो रिएक्शन दिया है वो भी वायरल हो रहा है.

दो दिन पहले ही ओटीटी पर रिलीज हुई थी 'सतलुज'

दिलजीत दोसांझ 'सतलुज' को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं. इसे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था लेकिन सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म में कई कट्स लगाने की मांग की थी. ये सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही थी लेकिन सालों तक अटकने के बाद इसे दो दिन पहले ही 3 जुलाई को जी5 पर रिलीज किया गया था. हालांकि, पहले इसका टाइटल 'पंजाब 95' था, जिसे बदलकर 'सतलुज' कर दिया गया.

फिल्म को बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप जी5 पर रिलीज किया गया था लेकिन अब इसे वहां से भी हटा दिया दया है. ये सरप्राइजिंगली हुआ और फैंस इसे अचानक हटाने की वजह से हैरान हैं. हालांकि, ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से जानकारी दी गई है कि वो लीगल तरीका अपनाकर इस फिल्म को फिर स्ट्रीम होने की अनुमति दिलाएंगे.

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दिलजीत दोसांझ बोले- जल्दी से देख डालो

वहीं, फिल्म 'सतलुज' को हटाए जाने के बाद दिलजीत दोसांझ का भी रिएक्शन वायरल हो रहा है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म के एक सीन का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 'इसे जल्दी से देख डालिए. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मॉर्डन टाइम्स की एक बेहतरीन फिल्म है. दिलजीत दोसांझ और बाकी के कलाकारों की एक्टिंग दिमाग हिलाकर रख देगी. स्पेशली सविंदर पाल विक्की. जितने जल्दी हो सके इस बंदे की परफॉर्मेंस को देख लो. इसके बैन होने से पहले ही.'  Satluj removed from OTT: ओटीटी से हटाई गई दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज', एक्टर बोले- 'बैन होने से पहले देख डालो

दिलजीत दोसांझ ने कहा था- अब कोई टेंशन नहीं...

इसके अलावा दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा, जिसमें वो फिल्म के ओटीटी से हटाए जाने की खबर पर रिएक्शन दे रहे हैं और बताते हैं, 'अब कोई टेंशन नहीं है. हटा दी तो हटा दें क्योंकि लोगों ने इसे ऑनलाइन पहले ही डाउनलोड कर लिया है. मुझे पहले से ही मुझे फिक्र थी लेकिन मैं तो टेंशन फ्री होकर बैठा हूं.'

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क्या 'सतलुज' की कहानी?

बहरहाल, अगर फिल्म 'सतलुज' के बारे में बात की जाए तो ये एक क्राइम बायोग्राफिकल फिल्म है. इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी को दिखाया गया है. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने लीड रोल प्ले किया है और वो उनके जीवन के संघर्ष को दिखाते हैं. ये कहानी 1980-1990 के दौरान के पंजाब में हुए फर्जी एनकाउंटर की कहानी को दिखाती है, जो काले सच से पर्दा उठाती है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 11:21 PM (IST)
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