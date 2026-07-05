Satluj removed from OTT: ओटीटी से हटाई गई दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज', एक्टर बोले- 'बैन होने से पहले देख डालो'
Satluj removed from OTT: पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों फिल्म 'सतलुज' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को लेकर काफी विवाद गहराया हुआ है. ऐसे में अब खबर आ रही है कि इसे ओटीटी से हटा दिया गया है.
Satluj removed from OTT: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को अपनी एक्टिंग के साथ ही बेबाकी के लिए भी जाना जाता है. वो अक्सर अपनी फिल्मों के जरिए भी कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं कि विवादों में आ जाते हैं. इन दिनों वो अपनी फिल्म 'सतलुज' को लेकर चर्चा में हैं और अब खबर सामने आ रही है कि उनकी इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से हटा दिया गया है. वहीं, इस पर दिलजीत ने जो रिएक्शन दिया है वो भी वायरल हो रहा है.
दो दिन पहले ही ओटीटी पर रिलीज हुई थी 'सतलुज'
दिलजीत दोसांझ 'सतलुज' को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं. इसे पहले थिएटर में रिलीज किया जाना था लेकिन सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म में कई कट्स लगाने की मांग की थी. ये सालों तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही थी लेकिन सालों तक अटकने के बाद इसे दो दिन पहले ही 3 जुलाई को जी5 पर रिलीज किया गया था. हालांकि, पहले इसका टाइटल 'पंजाब 95' था, जिसे बदलकर 'सतलुज' कर दिया गया.
Satluj may have paused. But the conversation it started hasn’t.— ZEE5Official (@ZEE5India) July 5, 2026
Thank you for the incredible love.
We hope to bring it back soon.#Satluj pic.twitter.com/Ox3MZIBvlT
फिल्म को बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप जी5 पर रिलीज किया गया था लेकिन अब इसे वहां से भी हटा दिया दया है. ये सरप्राइजिंगली हुआ और फैंस इसे अचानक हटाने की वजह से हैरान हैं. हालांकि, ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से जानकारी दी गई है कि वो लीगल तरीका अपनाकर इस फिल्म को फिर स्ट्रीम होने की अनुमति दिलाएंगे.
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दिलजीत दोसांझ बोले- जल्दी से देख डालो
वहीं, फिल्म 'सतलुज' को हटाए जाने के बाद दिलजीत दोसांझ का भी रिएक्शन वायरल हो रहा है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म के एक सीन का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 'इसे जल्दी से देख डालिए. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मॉर्डन टाइम्स की एक बेहतरीन फिल्म है. दिलजीत दोसांझ और बाकी के कलाकारों की एक्टिंग दिमाग हिलाकर रख देगी. स्पेशली सविंदर पाल विक्की. जितने जल्दी हो सके इस बंदे की परफॉर्मेंस को देख लो. इसके बैन होने से पहले ही.'
दिलजीत दोसांझ ने कहा था- अब कोई टेंशन नहीं...
इसके अलावा दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा, जिसमें वो फिल्म के ओटीटी से हटाए जाने की खबर पर रिएक्शन दे रहे हैं और बताते हैं, 'अब कोई टेंशन नहीं है. हटा दी तो हटा दें क्योंकि लोगों ने इसे ऑनलाइन पहले ही डाउनलोड कर लिया है. मुझे पहले से ही मुझे फिक्र थी लेकिन मैं तो टेंशन फ्री होकर बैठा हूं.'
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क्या 'सतलुज' की कहानी?
बहरहाल, अगर फिल्म 'सतलुज' के बारे में बात की जाए तो ये एक क्राइम बायोग्राफिकल फिल्म है. इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी को दिखाया गया है. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने लीड रोल प्ले किया है और वो उनके जीवन के संघर्ष को दिखाते हैं. ये कहानी 1980-1990 के दौरान के पंजाब में हुए फर्जी एनकाउंटर की कहानी को दिखाती है, जो काले सच से पर्दा उठाती है.