'कांतारा चैप्टर 1' जैसी धांसू लोककथाएं पसंद हैं तो ये 3 फिल्में ओटीटी पर देख लीजिए
Best Movies on OTT: इस वक्त हर जगह फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के ही चर्चे हो रहे है. जब से ये फिल्म रिलीज हुई तभी से ये अपना डंका बजा रही है. अगर आपको इसी तरह की लोककथाएं देखना पसंद है तो देखें लिस्ट
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 अपने रिलीज के बाद से ही हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है. जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. सिर्फ ऑडियंस और क्रिटिक्स ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सेलेब्स ने भी फिल्म की तारीफ की है. अगर आप भी इसी तरह की लोककथाएं देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो यहां है कुछ बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट.
ओटीटी पर जरूर देखिए लोककथाओं पर आधारित फिल्में
1. कांतारा
ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने 2022 में रिलीज होते साथ ही पूरी लाइमलाइट में अपने नाम कर ली. इस फिल्म की कहानी में साउथ इंडिया के पुराने कल्चर और वहां की लोककथाओं के बारे में दिखाया गया है. इसकी कहानी भूता कोला नाम के स्पेशल डांस फॉर्म के इर्द-गिर्द घूमती है.
ये स्पेशल डांस फॉर्म तुलु भाषियों की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है. अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए यहां के ग्रामीण निवासी सरकार तक से भिड़ जाते हैं. ऋषभ शेट्टी की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
2. बुलबुल
तृप्ति डिमरी स्टारर ये सुपरनैचुरल फिल्म भी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकती है. इसकी कहानी का थीम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र का है. तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की ये फिल्म आपको सस्पेंस और मिस्ट्री के जाल में गोलगोल घुमाती रहेगी.
अनुष्का शर्मा द्वारा प्रोड्यूस्ड और अंविता दत्ता द्वारा निर्देशित इसकी कहानी 19वीं सदी के बंगाल की है जो कि महिला भूतों और काली पंथ की कहानियों पर आधारित है. ये एक ऐसी लड़की की विद्रोह की कहानी है जिसका बाल विवाह करवा कर उसे समाज के बनाए नियमों की जंजीर में बांध दिया जाता है.
इस फिल्म में तृप्ति डिमरी ने अपने किरदार को इतनी शिद्दत से अदा किया है कि वो आपके दिल में अपनी जगह बना लेगी. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
3. ब्रह्मयुगम
ये मलयालम थ्रिलर आपके रोंगटे खड़े देगा. इसकी स्टोरीलाइन और परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट्स देकर आप खुद को इस फिल्म की तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे. ये एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो आपके दिमाग में बस जाएगी और इसके साथ ही ममूटी के विलेन का किरदार आपको अभिनेता का दीवाना बना देगा.
फिल्म की कहानी याखी नाम की आत्मा पर केंद्रित है जो इतनी खूबसूरत होती है कि उससे कोई दूर नहीं रह पाता है लेकिन जो भी उसके करीब जाता है वो उसे अपना शिकार बना लेती है. इस फिल्म की कहानी बिल्कुल नई है और ये आपको इस कदर बांधे रखेगी कि आप इसे अंत तक देखना चाहेंगे. सोनी लिव पर ये मास्टरपीस अवेलेबल है.
