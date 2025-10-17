कश्मीर की बर्फीली घाटियों पर बनी फिल्म 'बारामूला' के रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है. जब से मेकर्स ने कि फिल्म के बारे में बात की है तभी से दर्शकों के बीच अलग उत्साह देखने को मिल रहा है. इस सुपरनैचुरल फिल्म को आदित्य सुहास जांबले ने बनाया है जो 'आर्टिकल 370' जैसी फिल्में बनाने के लिए पॉपुलर हैं. यहां जानिए 'बारामूला' के रिलीज डेट की हर एक डिटेल.

ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है मानव कौल की सुपरनैचुरल फिल्म

'बारामूला' की कहानी कश्मीर के बारामूला घाटी के इर्द-गिर्द घूमती है. इस फिल्म में आप मानव कौल के साथ भाषा सुंबली को भी लीड रोल में देख पाएंगे. इस फिल्म का थीम कश्मीर के बारामूला शहर से इंस्पायर्ड है. मेकर्स ने जब से इसका आगाज किया है तभी से दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर चर्चा तेज है. अब मेकर्स ने नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए इस फिल्म के रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है.

आज सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए सभी को इसकी जानकारी दी. आपको बता दें, 7 नवंबर से ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा. पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि, 'ऐसे शहर में आपका स्वागत है, जहां सच्चाई एक मिथक है और मिथकों में सच्चाई है. 'बरामूला' की दुनिया में प्रवेश करें 7 नवंबर को। केवल नेटफ्लिक्स पर'. फिल्म को ज्योति देशपांडे के जिओ स्टूडियोज और आदित्य धर की बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है.

क्या है 'बारामूला' की कहानी?

इस फिल्म में आपको बहुत ही मिस्टीरियस कहानी देखने को मिलेगी. फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डीएसपी रिद्वान सैयद की भूमिका में मानव कौल की पोस्टिंग कश्मीर के बारामूला में होती है. यहां ट्रांसफर होने के बाद ही एक्टर की एक बच्चे के अचानक गायब होने का केस सॉल्व करने का टास्क मिलता है. लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है असलियत में इसकी कहानी उतनी ही पेचीदा होने वाली है.

अचानक गायब हुए इस बच्चे की खोज में आपको फिल्म की कहानी में सस्पेंस, मिस्ट्री, फैमिली ड्रामा और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा. 'बारामूला' की खास बात यह है कि इसमें आपको कश्मीर की सुंदर और रहस्यमयी जियोग्राफी और कल्चर को एक नए अंदाज में जानने का मौका मिलेगा. कुल मिलाकर ये फिल्म आपको एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देगी.