Top 5 Shows On OTT: 'द फैमिली मैन 3' का बाल भी बांका नहीं कर पाई 'स्ट्रेंजर्स थिंग्स 5', टॉप 5 से बाहर हुई 'महारानी 4'
Most Watched Shows On OTT: पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 वेब सीरीज की लिस्ट सामने आ गई है. एक बार फिर 'द फैमिली मैन 3' ने टॉप पर जगह बना ली है. आप यहां टॉप 5 शोज की लिस्ट देख सकते हैं.
अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते नई वेब सीरीज रिलीज होती हैं. कुछ सीरीज ओटीटी पर छा जाती हैं, तो कुछ शो बुरी तरह पिछड़ भी जाते हैं. ऑरमैक्स मीडिया ने पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 वेब सीरीज की लिस्ट जारी कर दी है.
द फैमिली मैन सीजन 3 पिछले दो हफ्तों से ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है. इस हफ्ते रिलीज हुई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 भी इस शो को मात नहीं दे पाई है. वहीं हुमा कुरैशी का शो महारानी सीजन 4 रिलीज के बाद से हर हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट में शामिल था. लेकिन इस हफ्ते ये शो ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जा रही सीरीज की लिस्ट से बाहर हो गया है. आइए जानते हैं कि 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ओटीटी पर किस शो को सबसे ज्यादा देखा गया.
द फैमिली मैन सीजन 3
- द फैमिली मैन सीजन 3 पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज की लिस्ट में टॉप पर है.
- मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत स्टारर ये सीरीज 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.
- पिछले दो हफ्तों से द फैमिली मैन सीजन 3 सबसे ज्यादा देखी जा रही सीरीज की लिस्ट में पहले नंबर पर बनी हुई है.
- जहां इससे पहले शो को प्राइम वीडियो पर 6.2 मिलियन व्यूज मिले थे, तो वहीं इस हफ्ते शो को 7 मिलियन व्यूज मिले हैं.
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5
- हॉलीवुड हॉरर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक है.
- ये शो 28 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है और खूब देखा जा रहा है.
- स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 ने ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे जा रहे शोज की लिस्ट में जगह बना ली है.
- तीन दिन में इस शो को 3.5 मिलियन लोगों ने देखा है.
दिल्ली क्राइम सीजन 3
- क्राइम-थ्रिलर सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.
- शेफाली शाह और हुमा कुरैशी स्टारर ये शो 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था.
- इस हफ्ते दिल्ली क्राइम सीजन 3 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 2.7 मिलियन व्यूज मिले हैं.
को-एड
- को-एड एक कॉमेडी सीरीज है जो 20 नवंबर को एम एक्स प्लेयर पर रिलीज हुई थी.
- 2.2 मिलियन व्यूज के साथ ये शो ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे जा रहे शोज की लिस्ट में चौथे नंबर पर है.
जिद्दी इश्क
- अदिति पोहान्कर स्टारर सीरीज जिद्दी इश्क भी टॉप 5 शोज की लिस्ट में शुमार है.
- इस शो को इस हफ्ते जियो हॉटस्टार पर 1.7 मिलियन व्यूज मिले हैं.
