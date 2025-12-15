हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: साल 2025 में हिट के लिए तरसा ये बॉलीवुड स्टार, 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर रहा ये हाल

Year Ender 2025: साल 2025 में हिट के लिए तरसा ये बॉलीवुड स्टार, 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर रहा ये हाल

Year Ender 2025: एक बॉलीवुड स्टार की इस साल 5 फिल्में रिलीज हुईं. हालांकि इनमें से एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई. वहीं एक मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 15 Dec 2025 09:13 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 में बॉलीवुड की कई बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज हुईं. कई बॉलीवुड स्टार्स ऐसे हैं जिनकी एक साल में कई फिल्में रिलीज होती हैं. ऐसा ही एक स्टार है जिसकी इस साल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 फिल्में थिएटर्स में आईं. हालांकि इनमें से एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई. कोई मूवी एवरेज साबित हुई तो कोई बुरी तरह फ्लॉप हो गई.

ये बॉलीवुड स्टार कोई और नहीं, बल्कि अक्षय कुमार हैं जिनकी इस साल 5 फिल्में रिलीज हुईं. इस लिस्ट में चार बॉलीवुड फिल्में और एक साउथ फिल्म शामिल हैं. 'स्काई फोर्स', 'हाउसफुल 5', 'जॉली एलएलबी 3', 'कन्नप्पा' और 'केसरी- चैप्टर 2', अक्षय कुमार की इस साल रिलीज हुईं फिल्में हैं. इनमें से उनकी एक फिल्म सेमी-हिट, तीन फिल्में एवरेज और एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई. 

स्काई फोर्स

  • 'स्काई फोर्स' 24 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
  • इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वीर पहाड़िया भी लीड रोल में थे.
  • 160 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी.
  • बॉलीवुड हंगामा की मानें तो 'स्काई फोर्स' ने 131.44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

Year Ender 2025: साल 2025 में हिट के लिए तरसा ये बॉलीवुड स्टार, 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर रहा ये हाल

केसरी- चैप्टर 2

  • 'केसरी- चैप्टर 2' भी इसी साल थिएटर्स में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी.
  • 18 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में 93.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • ये एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें अक्षय कुमार के साथ आर माधवन और अनन्या पांडे भी दिखाई दिए हैं.

Year Ender 2025: साल 2025 में हिट के लिए तरसा ये बॉलीवुड स्टार, 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर रहा ये हाल

हाउसफुल 5

  • कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हाउसफुल 5' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी.
  • 6 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने रितेश देशमुख, फरदीन खान समेत कई स्टार्स नजर आए.
  • 160.72 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ 'हाउसफुल 5' भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई.

Year Ender 2025: साल 2025 में हिट के लिए तरसा ये बॉलीवुड स्टार, 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर रहा ये हाल

कन्नप्पा

  • अक्षय कुमार तेलुगु फिल्म 'कन्नप्पा' में भी बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे.
  • हालांकि उनकी इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बंटाधार हो गया.
  • 200 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'कन्नप्पा' भारत में सिर्फ 38.4 करोड़ रुपए ही कमा पाई.
  • ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई.

Year Ender 2025: साल 2025 में हिट के लिए तरसा ये बॉलीवुड स्टार, 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर रहा ये हाल

जॉली एलएलबी 3

  • कॉमेडी-कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला.
  • 19 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल में थे.
  • 113.59 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस एवरेज रही
दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 15 Dec 2025 09:07 PM (IST)
Akshay Kumar Housefull 5 Jolly Llb 3 Year Ender 2025
