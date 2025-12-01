ओटीटी पर कई हफ्तों से बरकरार है 'कांतारा चैप्टर 1' का जलवा, जानें बाकी फिल्मों का हाल

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगातार फिल्में रिलीज होती रहती हैं. कई फिल्मों ने महीनों से इन प्लेटफॉर्म्स पर कब्जा जमाए रखा है और लगातार ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है. ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट जारी हो चुकी है जिसमें 24 से लेकर 30 नवंबर तक ओटीटी पर बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों की परफॉर्मेंस का खुलासा हो गया है.

1. कांतारा चैप्टर 1

ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म अपने रिलीज के बाद से सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपने नाम का डंका बजा रही है. इतना ही नहीं बॉक्स ऑफिस के बाद इसका ओटीटी पर भी बादशाहत बरकरार रहा. अब ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बीते हफ्ते ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म को प्राइम वीडियो पर 3.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.





2. बाइसन कलामदान

ये भी साउथ इंडस्ट्री की मास्टरपीस है जिसे मारी सेल्वाराज ने डायरेक्ट किया है. इस स्पोर्ट्स ड्रामा में ध्रुव विक्रम ने लीड रोल प्ले किया है. उन्होंने इसमें ऐसे शख्स का रोल प्ले किया है जो समाज के पिछड़े वर्ग से बिलॉन्ग करता है और वो कबड्डी प्लेयर बनना चाहता है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट में बताया गया कि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को 2.3 मिलियन लोगों ने देखा है.





3. जॉली एलएलबी 3

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ये कोर्ट ड्रामा भी ओटीटी पर ऑडियंस को इंप्रेस करने में कामयाब हुई है. ह्यूमरस अंदाज में मेकर्स ने सच्ची घटनाओं को दर्शकों के सामने पेश किया है और ऑडियंस ने भी दिल खोलकर इस फिल्म को अपना प्यार दिया है. बीते हफ्ते फिल्म ने ओटीटी व्यूवरशिप के मामले में तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई. बता दें कि नेटफ्लिक्स पर इसे 1.7 मिलियन व्यूज मिले हैं.





4. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

वरुण धवन हमेशा ही अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में कमाल करते आए हैं. जाह्नवी कपूर संग दूसरी बार पर्दे पर देखकर फैंस ने उनकी काफी सराहना की. साथ ही रोहित सरफ और सान्या मल्होत्रा की सिजलिंग केमिस्ट्री को भी ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला. शशांक खेतान के निर्देशन पर बनी ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार इसे 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.





5. द बंगाल फाइल्स

विवेक अग्निहोत्री की फाइल्स ट्रायलॉजी की ये लेटेस्ट फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हुई थी. इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी समेत कई कलाकारों को देखा गया. फिल्म बंगाल विभाजन के समय के खतरनाक दृश्यों को दिखाती है. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार जी 5 पर फिल्म को 1.2 मिलियन व्यूज मिले.