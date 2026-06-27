साउथ एक्टर नसलेन की मलयालम फिल्म 'मॉलीवुड टाइम्स' की ओटीटी पर रिलीज को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हौ. निर्देशक अभिनव सुंदर नायक के निर्देशन में बनी ये डार्क कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. अब जो दर्शक इसे थिएटर में नहीं देख पाए या दोबारा देखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.

ओटीटी पर इस दिन दस्तक देगी फिल्म 'मॉलीवुड टाइम्स'

मेकर्स ने हाल ही में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि 'मॉलीवुड टाइम्स' 3 जुलाई 2026 से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. सोशल मीडिया पर इसकी डिजिटल रिलीज का ऐलान करते हुए मेकर्स ने फिल्म को "मलयालम सिनेमा के नाम एक लव-हेट लेटर" बताया.

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पांच लैंग्वेजेस में होगी स्ट्रीम

थिएटर में रिलीज के बाद अब 'मॉलीवुड टाइम्स' ओटीटी पर इसे कई दर्शक देख सकते हैं. ये फिल्म मलयालम के साथ-साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ डब वर्जन में भी अवेलेबल होगी.

फिल्म की कहानी

इसकी कहानी विनीत माधवन नाम के एक लड़के की है, जिसका सपना बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनने का है. अपने सपने को पूरा करने के लिए वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता है, लेकिन यहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

फिल्म में पर्दे के पीछे की दुनिया दिखाई गई है, जहां सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, बल्कि राजनीति, साजिश और कड़ा संघर्ष भी देखने को मिलता है. कहानी दिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक इंसान को किन-किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है.

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फिल्म की कास्ट

मॉलीवुड टाइम्स में नस्लेन लीड रोल में है. इसके अलावा, शराफ यू धीन, श्रीजीत शाइन, विनीत श्रीनिवासन, संगीत प्रताप, रोशन शनावास, बालचंद्रन चुलिक्कड़ और कई अन्य कलाकार भी फिल्म का हिस्सा है. फिल्म में अर्शा चंदिनी बैजू और बेसिल जोसेफ का कैमियो भी है.