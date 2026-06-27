'वेलकम टू द जंगल' का कहर, पहले दिन 29 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे, बना दिया ये रिकॉर्ड

Welcome To The Jungle BO Day 1: 'वेलकम टू द जंगल' का कहर, पहले दिन 'कॉकटेल 2' से 'भूत बंगला' तक 29 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, बना दिया ये रिकॉर्ड
Welcome To The Jungle Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने सिनेमाघरों में आते ही धमाका कर दिया है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.
अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल सहित कई स्टारो से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में 26 जून को रिलीज हुई है. इस फिल्म के 25 जून को पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे. फिलम को प्रीव्यू स्क्रीनिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसे रिलीज के पहले दिन भी दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. चलिए यहां जानते हैं 'वेलकम टू द जंगल' या 'वेलकम 3' ने रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन किया है?
'वेलकम टू द जंगल' ने कितने करोड़ से की है ओपनिंग?
'वेलकम टू द जंगल' का रिलीज से पहले ही काफी बज बन गया था. दरअसल पॉपुलर वेलकम फ्रेंचाइजी की फिल्म की होने की वजह से इस तीसरी इंस्टॉलमेंट को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट थी. वहीं फिल्म की मल्टीस्टार कास्ट की वजह से ये खूब चर्चा में थी. इसी के साथ इसने पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग में भी लिमिटेड शो होने के बावजूद कमाल का परफॉर्म किया. अब जब ये सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है तो इसे क्रिटिक्स और दर्शकों से शानदार रिव्यू मिला है. सोशल मीडिया पर तो फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है और इसे जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म बताया जा रहा है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो
- 'वेलकम टू द जंगल' ने पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग में 3.75 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 15 करोड़ कमाए हैं.
- इसी के साथ 'वेलकम टू द जंगल' ने ओपनिंग डे पर 18.75 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है.
'वेलकम टू द जंगल' ओपनिंग डे पर 29 फिल्मों को दी मात
'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. इस फिल्म ने पहले दिन पेड प्रीव्यू के कलेक्शन को मिलाकर 18.75 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर साल की 29 फिल्मों के ओपनिंग डे के कलेक्शन को मात दे दी है. इसी के साथ ये साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है. बस ये धुरंधर 2 (145 करोड़) और बॉर्डर 2 (32.1 करोड़) को पीछे नहीं छोड़ पाई है.
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'वेलकम टू द जंगल' ने इन फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन दी है मात
- इक्कीस- 7.28 करोड़ रुपये
- हैप्पी पटेल- 1.25 करोड़ रुपये
- राहु केतु- 1 करोड़ रुपये
- मायासबा- 0.12 करोड़ रुपये
- वध 2- 0.5 करोड़ रुपये
- भाबी जी घर पर हैं- 0.2 करोड़ रुपये
- तू या मैं- 0.6 करोड़ रुपये
- ओ रोमियो- 9.01 करोड़ रुपये
- अस्सी- 1 करोड़ रुपये
- दो दीवाने सहर में- 1.25 करोड़ रुपये
- द केरल स्टोरी 2- 0.75 करोड़ रुपये
- भूत बंगला- 18.31 करोड़ रुपये
- गिन्नी वेड्स सनी 2- 0.3 करोड़ रुपये
- एक दिन- 1.15 करोड़ रुपये
- राजा शिवाजी- 12.4 करोड़ रुपये
- कृष्णावतारम पार्ट 1- 1.57 करोड़ रुपये
- दादी की शादी- 0.6 करोड़
- आखिरी सवाल- 0.4 करोड़ रुपये
- पति पत्नी और वो दो- 4.38 करोड़ रुपये
- चांद मेरा दिल- 3.31 करोड़ रुपये
- द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो- 0.25 करोड़ रुपये
- पेद्दी (हिंदी)- 3 करोड़ रुपये
- है जवानी तो इश्क होना है -8.65 करोड़ रुपये
- बंदर- 0.5 करोड़ रुपये
- गवर्नर- 1.1 करोड़ रुपये
- मैं वापस आऊंगा -1.15 करोड़ रुपये
- भारत भाग्य विधाता -1 करोड़ रुपये
- हॉन्टेड 3 डी इकोज ऑफ द पास्ट- 2.5 करोड़
- कॉकटेल 2- 14.1 करोड़ रुपये
'वेलकम टू द जंगल' के बारे में
'वेलकम टू द जंगल' को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है और इसे बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप के तहत फ़िरोज़ ए. नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। फ़िल्म में रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज़, दिशा पाटनी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और श्रेयस तलपड़े जैसे कलाकार भी शामिल हैं.
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