'मिराय' को जिन्होंने बनाया ब्लॉकबस्टर, फिल्म ने ओटीटी पर रिलीज होते ही उन्हीं को किया निराश

तेजा सज्जा लगातार अपनी फिल्मों से सिनेमा जगत में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. पहले 'हनुमान' के जरिए उन्होंने दुनियाभर में अपने नाम का डंका बजाया. अब उनकी फिल्म मिराय ने दर्शकों को इंप्रेस किया. अब तेजा सज्जा की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ओटीटी रिलीज हो चुका है लेकिन इससे हिंदी दर्शकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मिराय के ओटीटी रिलीज से हिंदी ऑडियंस हुई दुखी

साउथ के यंग सुपरस्टार तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराय' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के बाद से ही इसने रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए. यहां तक कि तेजा सज्जा की इस फिल्म ने उनके खुद के पुराने रिकॉर्ड्स तक तोड़ दिए. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तो अपना कमाल दिखा दिया. अब वो ओटीटी पर भी फैंस को इंप्रेस करने के लिए रिलीज हो चुकी है. आपको बता दें, माइथोलॉजिकल कथाओं और मॉडर्न सुपरहीरो का परफेक्ट बैलेंस आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा.

'मिराय आज यानी 10 अक्टूबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकती है और आप इस फिल्म का भरपूर आनंद उठा सकते हैं. लेकिन ओटीटी पर इसे सिर्फ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में ही आप देख सकते हैं.

इस वजह से एक बार फिर हिंदी ऑडियंस को परेशानी हुई और वो काफी निराश भी हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक 'मिराय के हिंदी वर्जन को दो महीने बाद ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. इसके पहले रजनीकांत स्टारर 'कुली' के साथ भी ऐसा हुआ जब हिंदी के अलावा फिल्म को सभी भाषाओं में रिलीज किया गया. हिंदी फैंस इससे भी काफी 'आहत हुए थे.



बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा तेजा सज्जा की इस फिल्म का कलेक्शन

तेजा सज्जा की ये फिल्म 12 सितंबर को रिलीज हुई. पहले दिन ही इसने बंपर ओपनिंग कलेक्शन कर लिया. सैक्निल्क के मुताबिक 'मिराय' ने अपने पहले दिन 13 करोड़ का कलेक्शन किया था. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक फिल्म का बजट महज 50 करोड़ है और इसने 142 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. इसके साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कोईमोई के रिपोर्ट के मुताबिक 'मिराय' की 110.8 करोड़ की कुल कमाई रही.