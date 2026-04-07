राजपाल यादव के सपोर्ट में आए सलमान खान, कहा- काम तो आपको बहुत मिलेगा...

हाल ही में हुए स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 की एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गई है. इस क्लिप में एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस केस को लेकर इवेंट के एक होस्ट एक्टर पर तंज कसते हुए नजर आते हैं. जिसे सुनने के बाद राजपाल भरी महफिल में झेंप जाते हैं. वहीं अब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और राजपाल यादव को अपना सपोर्ट दिया है.

राजपाल यादव के सपोर्ट में आगे गाए सलमान खान

जी हां बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान राजपाल यादव के सपोर्ट में आगे आए हैं. भाईजान ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा है, “भाई आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सबने आपको रिपीट किया है बार-बार क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो, काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पे मिलेगा और मिलता रहेगा. हकीकत यह है, और यह याद रखने के कभी कभी फ्लो में कुछ निकल आता है, देना ही है तो दिमाग में रखो दिल से काम करो, डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है देना तो इंडिया में ही है.”

Rajpal bhai aap 30 yrs se kaam kar rahe ho aur hum sabne aapko repeat kiya hai baar baar kyunki aap apna kaam jante ho aur ek value laate ho , kaam toh aapko bohot milega aur issi dollar rate pe milega aur milte rahega . Hakikat yeh hai .

Aur yeh yaad rakhna ke kabhi kabhi flow… pic.twitter.com/CzE86CCYXH — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 7, 2026

राजपाल यादव ने सलमान खान का जताया आभार

वहीं सलमान खान का सपोर्ट मिलने पर राजपाल यादव ने भी सुपरस्टार का आभार जताया. उन्होंने सलमान खान की पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए लिखा, "भाई, मेरे 30 साल के सफ़र को सराहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह रास्ता दिखाते आए हैं. लव यू, भाई, नमन!"

.@BeingSalmanKhan Bhai, mere 30 saal ke safar ko sarahne ke liye bahut-bahut shukriya. Aap hamesha ek bade bhai ki tarah raasta dikhate aaye hain. Love you, Bhai, Naman! 😇🙏 https://t.co/ayiRTMVwlj — Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial) April 7, 2026

अवॉर्ड शो में हुई राजपाल यादव की बेइज्ती

ये सब तब शुरू हुआ जब एक इवेंट के होस्ट सौरभ द्विवेदी राजपाल यादव के कथित फाइनेंशियल केस का ज़िक्र करते हुए कमेंट करते हैं, अवॉर्ड सेरेमनी से वायरल हो रही क्लिप में राजपाल यादव कहते नजर आते हैं, “रुपया डॉलर सब ऊपर नीचे हो रहा है. कुछ समझ नहीं आ रहा है बस बैठे-बैठे शांति शांति कर रहा हूं.” ये सुनकर सौरभ फौरन कहते हैं, “राजपाल भाई, डॉलर कितना भी ऊपर-नीचे हो जाए, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे, जितने उधार हैं.” ये सुनकर पहले तो राजपाल थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और फिर हंसने लगते हैं. अवॉर्ड शो में मौजूद बाकी सेलेब्स भी सौरभ द्विवेदी की ये बात सुनकर हैरान नजर आते हैं.

इस बीच कॉमेडियन ज़ाकिर खान चर्चा के दौरान बीच में टोकते हुए कहते हैं कि यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और इस पर इवेंट में आगे बहस नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐसी चर्चाओं को अलग से हैंडल किया जाना चाहिए. वहीं राजपाल यादव की भरी महफिल में हुई इस बेइज्जती से फैंस काफी नराज हैं.