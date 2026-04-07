राजपाल यादव के सपोर्ट में आए सलमान खान, कहा- काम तो आपको बहुत मिलेगा...

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'काम तो आपको बहुत मिलेगा और...', राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे सलमान खान, अवॉर्ड शो में हुई थी बेइज्जती

'काम तो आपको बहुत मिलेगा और...', राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे सलमान खान, अवॉर्ड शो में हुई थी बेइज्जती

Salman Khan On Rajpal Yadav: राजपाल यादव पर एक अवॉर्ड इवेंट में उनके चेक बाउंस केस को लेकर तंज कसा गया था. अब सलमान खान ने पोस्ट कर राजपाल यादव को अपना सपोर्ट दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Apr 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में हुए स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 की एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गई है. इस क्लिप में एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस केस को लेकर इवेंट के एक होस्ट एक्टर पर तंज कसते हुए नजर आते हैं. जिसे सुनने के बाद राजपाल भरी महफिल में झेंप जाते हैं. वहीं अब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और राजपाल यादव को अपना सपोर्ट दिया है.

राजपाल यादव के सपोर्ट में आगे गाए सलमान खान
जी हां बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान राजपाल यादव के सपोर्ट में आगे आए हैं. भाईजान ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा है, “भाई आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सबने आपको रिपीट किया है बार-बार क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो, काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पे मिलेगा और मिलता रहेगा. हकीकत यह है, और यह याद रखने के कभी कभी फ्लो में कुछ निकल आता है, देना ही है तो दिमाग में रखो दिल से काम करो, डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है देना तो इंडिया में ही है.”

 

राजपाल यादव ने सलमान खान का जताया आभार
वहीं सलमान खान का सपोर्ट मिलने पर राजपाल यादव ने भी सुपरस्टार का आभार जताया. उन्होंने सलमान खान की पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए लिखा, "भाई, मेरे 30 साल के सफ़र को सराहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह रास्ता दिखाते आए हैं. लव यू, भाई, नमन!"

 

अवॉर्ड शो में हुई राजपाल यादव की बेइज्ती
ये सब तब शुरू हुआ जब एक इवेंट के होस्ट सौरभ द्विवेदी राजपाल यादव के कथित फाइनेंशियल केस का ज़िक्र करते हुए कमेंट करते हैं, अवॉर्ड सेरेमनी से वायरल हो रही क्लिप में राजपाल यादव कहते नजर आते हैं, “रुपया डॉलर सब ऊपर नीचे हो रहा है. कुछ समझ नहीं आ रहा है बस बैठे-बैठे शांति शांति कर रहा हूं.” ये सुनकर सौरभ फौरन कहते हैं, “राजपाल भाई, डॉलर कितना भी ऊपर-नीचे हो जाए, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे, जितने उधार हैं.” ये सुनकर पहले तो राजपाल थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और फिर हंसने लगते हैं. अवॉर्ड शो में मौजूद बाकी सेलेब्स भी सौरभ द्विवेदी की ये बात सुनकर हैरान नजर आते हैं.

 

इस बीच कॉमेडियन ज़ाकिर खान चर्चा के दौरान बीच में टोकते हुए कहते हैं कि यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और इस पर इवेंट में आगे बहस नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐसी चर्चाओं को अलग से हैंडल किया जाना चाहिए. वहीं राजपाल यादव की भरी महफिल में हुई इस बेइज्जती से फैंस काफी नराज हैं. 

Published at : 07 Apr 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Prediction: अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी बवाल! जानें- ब्लॉकबस्टर बनने के लिए कितना कमाना होगा?
अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ को ब्लॉकबस्टर बनने के लिए कितना कमाना होगा? जानें यहां
बॉलीवुड
'काम तो आपको बहुत मिलेगा और...', राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे सलमान खान, अवॉर्ड शो में हुई थी बेइज्जती
राजपाल यादव के सपोर्ट में आए सलमान खान, कहा- काम तो आपको बहुत मिलेगा...
बॉलीवुड
'सिर्फ प्यार काफी नहीं होता', ब्रेकअप के बाद तारा सुतारिया को मिली सीख, रिश्ते को लेकर दिया बयान
'सिर्फ प्यार काफी नहीं होता', ब्रेकअप के बाद तारा सुतारिया को मिली सीख, रिश्ते को लेकर दिया बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 20 Live: तीसरे मंगलवार फिर तबाही मचा रही है 'धुरंधर 2', दोपहर 3 बजे तक कमा डाले 2 करोड़
तीसरे मंगलवार फिर तबाही मचा रही है 'धुरंधर 2', दोपहर 3 बजे तक कमा डाले 2 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
दिल्ली NCR
दिल्ली के 45 लाख लोगों के लिए आई राहत भरी खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान
दिल्ली के 45 लाख लोगों के लिए आई राहत भरी खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान
इंडिया
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
क्रिकेट
Matheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
नौकरी
Jobs 2026: चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
Home Tips
Electric Kettle Uses: अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget