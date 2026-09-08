Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'द फैमिली मैन' का सीजन 4 कब होगा रिलीज? मनोज बाजपेयी ने दे दिया बड़ा अपडेट

'द फैमिली मैन' का सीजन 4 कब होगा रिलीज? मनोज बाजपेयी ने दे दिया बड़ा अपडेट

मनोज बाजपेयी की ‘द फैमिली मैन’ के सीजन 4 का हर किसी को इंतजार है. वहीं अब एक्टर ने खुद इस मच अवेटेड सीरीज को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Sep 2026 09:33 AM (IST)
Preferred Sources

मनोज बाजपेयी की ‘द फैमिली मैन’ के तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों ही हिट रहे हैं. वहीं फैंस इसके चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस हिट सीरीज में मनोज बाजपेयी ने इंटेलिजेंस ऑफिसर श्रीकांत तिवारी के किरदार में खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. वहीं अब एक्टर फाइनली ‘द फैमिली मैन सीजन 4’ को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. जानते हैं ये मच अवेटेड सीरीज कब आएगी?

मनोज बाजपेयी ने दिया ‘द फैमिली मैन 4’ को लेकर बड़ा अपडेट
मनोज बाजपेयी ने हाल ही 'वैरायटी इंडिया' से बातचीत में ‘द फैमिली मैन’ के सीजन 4 को लेकर बड़ा अपडेट देत हुए कहा, "बातचीत जल्द ही शुरू होगी. यह बहुत अच्छी बात है कि यह इतनी बड़ी फ्रैंचाइजी बन गई है कि हर कोई चाहे बच्चा हो या बड़ा इसके बारे में पूछता रहता है.एक बार चौथे सीजन के बारे में बातचीत शुरू हो जाए, तो स्क्रिप्ट फ़ाइनल हो जाएगी, और फिर हमें इसकी तैयारी शुरू करने और अपनी डेट्स देने के लिए बुलाया जाएगा."

मनोज बाजपेयी का ‘श्रीकांत तिवारी’ का किरदार है मोस्ट पॉपुलर
‘द फैमिली मैन’ सीरीज में श्रीकांत तिवारी का किरदार मनोज बाजपेयी के सबसे पॉपुलर किरदारों में से एक है. सीरीज में मनोज एक ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर के रोल में दिखते हैं, जो मुश्किल केस सुलझाने के साथ-साथ मिडिल-क्लास फैमिली लाइफ़ के रोजमर्रा के दबावों को भी संभालता है. शो के सभी सीजन में  ये किरदार फैन्स का फेवरेट बन गया है.

'द फैमिली मैन' सीजन 3 में क्या हुआ था?
सीजन 3 पिछले सीजन की सेटिंग और क्लैश से हटकर श्रीकांत को नॉर्थ-ईस्ट इंडिया ले गया था. इसकी कहानी 'प्रोजेक्ट सहकार' के इर्द-गिर्द घूमती है, जो उस इलाके के विकास के लिए शुरू की गई एक सरकारी पहल थी. हालात तब मुश्किल हो जाते हैं जब जयदीप अहलावत के किरदार 'रुक्मा'  इलाके के अहम नेताओं की हत्या कर देता है. इस घटना से एक बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा संकट खड़ा हो गया, जिससे श्रीकांत एक और खतरनाक मिशन के सेंटर में आ जाता है.साथ ही, श्रीकांत अपनी निजी ज़िंदगी की चुनौतियों से भी जूझते दिखते हैं. 

ये भी पढ़ें:-'चुंबक' से 'घमासान' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

मनोज बाजपेयी वर्क फ्रंट
'द फैमिली मैन' के अलावा, मनोज अरविंद अडिगा के 2011 के नॉवेल पर आधारित 'लास्ट मैन इन टॉवर' की तैयारी कर रहे हैं. इसमें वे योगेश मूर्ति का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें 'मास्टरजी' के नाम से भी जाना जाता है. अपने किरदार के बारे में बताते हुए मनोज ने कहा, "मास्टरजी जिद्दी हैं, अपने उसूलों के पक्के हैं और जो सही या गलत समझते हैं, उस पर अड़े रहते हैं. वे बिना पत्नी वाले एक बुजुर्ग हैं जो अपनी गरिमा से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते, और वे नहीं चाहते कि उनके बेटे की वजह से उन्हें कभी कोई दुख पहुंचे."

मनोज बाजपेयी ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने एक्शन सीन खुद किए, जिसमें क्लाइमैक्स भी शामिल है. उन्होंने माना कि उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक रूप से मुश्किल सीन करना कठिन हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी बॉडी डबल के ये सीन किए हैं. 

ये भी पढ़ें:-मंडे को 'मिर्जापुर द मूवी' और 'हनुमान अंश' की रही धूम, लाखों में सिमटी 'टॉक्सिक', जानें- कलेक्शन

Published at : 08 Sep 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee The Family Man 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'लस्ट स्टोरी 3' की रिलीज डेट अनाउंस, जानें ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे
'लस्ट स्टोरी 3' की रिलीज डेट अनाउंस, जानें ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी
'तमीज में रहना चाहिए', कैलाश खेर का समय रैना-शेरोन वर्मा के कमेंट पर फूटा गुस्सा
'तमीज में रहना चाहिए', कैलाश खेर का समय रैना-शेरोन वर्मा के कमेंट पर फूटा गुस्सा
ओटीटी
संदीपा धर ने शुरू की ‘असुर सीजन 3’ की शूटिंग, सेट से शेयर की झलक
संदीपा धर ने शुरू की ‘असुर सीजन 3’ की शूटिंग, सेट से शेयर की झलक
ओटीटी
'चुंबक' से 'घमासान' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी ये 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भगवान हमारे साथ...' विधानसभा में ऐसा क्यों बोले तमिलनाडु CM थलापति विजय?
'भगवान हमारे साथ...' विधानसभा में ऐसा क्यों बोले तमिलनाडु CM थलापति विजय?
महाराष्ट्र
दिल्ली से गुजरात ले जाया गया National Film Award, संजय राउत बोले- 'अगर आत्मसम्मान है तो...'
दिल्ली से गुजरात ले जाया गया National Film Award, संजय राउत बोले- 'अगर आत्मसम्मान है तो...'
विश्व
'पुतिन ट्रंप को...', जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा, रख दी जंग रोकने की ये बड़ी शर्त
'पुतिन ट्रंप को...', जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा, रख दी जंग रोकने की ये बड़ी शर्त
क्रिकेट
Women Asia Cup: भारत-श्रीलंका के बाद पाकिस्तान ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट
भारत-श्रीलंका के बाद पाकिस्तान ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम के घर हुई चोरी, सोने की चेन और डायमंड ईयररिंग्स हुए गायब
दीपिका कक्कड़ की ननद के घर हुई चोरी, गायब हुई सोने और डायमंड की ज्वेलरी
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: कोई रास्ता नहीं था, सांस लेना भी मुश्किल... सुनील ने सुनाया खौफनाक मंजर
सत्य निकेतन हादसा: कोई रास्ता नहीं था, सांस लेना भी मुश्किल... सुनील ने सुनाया खौफनाक मंजर
विश्व
शहबाज और मुनीर को UN ने दी सीधी चेतावनी, कहा- 'पाकिस्तान...'
शहबाज और मुनीर को UN ने दी सीधी चेतावनी, कहा- 'पाकिस्तान...'
ट्रेंडिंग
तिनके बराबर कमरा और किराया 30 हजार, वीडियो देख चकरा जाएगा सिर
तिनके बराबर कमरा और किराया 30 हजार, वीडियो देख चकरा जाएगा सिर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget