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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'चुंबक' से 'घमासान' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

'चुंबक' से 'घमासान' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

इस हफ्ते ओटीटी लाइनअप बेहद एक्साइटिंग है. दरअसल इस पूरे हफ्ते अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपको फुल एंटरटेन करेंगी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Sep 2026 03:08 PM (IST)
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इस हफ़्ते की ओटीटी लाइन-अप आपको सोफे से उठने नहीं देगी. दरअसल इस वीक सस्पेंस थ्रिलर से लेकर रोमांटिक ड्रामा और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में और शो ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहे हैं.ऐसे में अगर आप इस हफ्ते एंटरटेनमेंट से भरपूर बनाना चाहते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 7 सितंबर से 13 सितंबर के बीच रिलीज हो रही सभी फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जान लें.

चुंबक
'चुंबक' वेब सीरीज भी इसी हफ्ते रिलीज हो रही है. ये एक लोकल कम्युनिटी में पड़ोसियों के बीच पारिवारिक और करीबी रिश्तों को दिखाती है. इस सीरीज़ में नीना गुप्ता, देवेन भोजानी, अमायरा दस्तूर, अर्जुन बिजलानी, अनंत वी. जोशी और हेली शाह जैसे कई बड़े कलाकार हैं. यह सीरीज़ 10 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी.


चुंबक' से 'घमासान' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

द परफेक्ट लाइफ
यह सस्पेंस से भरी थ्रिलर सीरीज़ है जो एक रहस्य के इर्द-गिर्द घूमती है. इसकी शुरुआत एक अचानक हुई मौत से होती है, जिसके बाद चार ऐसे जोड़े, जो ऊपर से परफेक्ट लगते हैं, एक-दूसरे पर शक करने लगते हैं. इसे 10 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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द रेवोल्यूशनरीज़
'द रेवोल्यूशनरीज'  सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरीज है. ये भारत की आज़ादी की लड़ाई की बैकग्राउंड पर बनी है. निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित यह ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज 11 सितंबर को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी. इसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा अहम भूमिकाओं में हैं, साथ ही जेसन शाह, पाओली दाम और टोटा रॉय चौधरी भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैंय


चुंबक' से 'घमासान' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

घमासान
'घमासान' भी ओटीटी की मच अवेटेड फिल्म है.  अरशद वारसी स्टारर यह फिल्म महाराज नाम के एक कुख्यात डकैत और आदित्य नाम के एक एसटीएफ अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है. इसे 11 सितंबर से जी5 पर देख सकते हैं. बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन तिग्मांशु धूलिया ने किया है, जबकि अरशद वारसी ने इसमें डकैत की भूमिका निभाई है.


चुंबक' से 'घमासान' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

जंगल टेल्स विद मोगली
इस हफ्ते आपको ओटीटी पर मोगली की कहानी भी देखने को मिलेगी. एनिमेटेड सीरीज 'जंगल टेल्स विद मोगली' बच्चों को काफी पसंद आएगी. इसे 12 सितंबर से जियो हॉट स्टार पर देखा जा सकेगा.

अली बाबा एंड 40 घोस्ट्स
'अली बाबा एंड 40 घोस्ट्स'  भूतों से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों पर आधारित एक वेब सीरीज है. ये 11 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. इसमें आशा नेगी और विशाल वशिष्ठ हैं।. इस सीरीज़ में 40 एपिसोड हैं, और 11 सितंबर से हर शुक्रवार को चार नए एपिसोड रिलीज होंगे.


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 प्रिंस ऑफ मॉलीवुड
प्रिंस ऑफ मॉलीवुड एक मलयालम कॉमेडी ड्रामा है. इसकी कहानी फिरोज नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो एक बड़ा स्टार बनना चाहता है लेकिन उसके करोड़पति पिता उसके स्टार बनने के खिलाफ हैं. इसमें फ़िरोज के किरदार में डेन डेविस हैं उनके साथ निर्मल पलाझी, हरिशमा, विद्या विजयकुमार और अन्य कलाकार भी हैं. इसे जियो हॉट स्टार पर 11 सितंबर से देख सकते हैं.


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ए लव अदर दैन सोर्स
कोरियर ड्रामा लवर्स के लिए इस वीक ए लव अदर दैन योर्स आ रही है. इसमें नामगूंग मिन और ली मी-डो ने ऐसे कपल का किरदार निभाया है जो 10 साल से रिलेशनशिप में हैं. इसे प्यार और करियर के बीच फंसी लव स्टोरी को प्राइम वीडियो पर 12 सितंबर से स्ट्रीम कर सकेंगे.


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फौदा सीजन 5
अगर आप कोई साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो इस हफ़्ते 'फौदा सीजन 5' आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. ये सीरीज 8 सितंबर से नेटफ़्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. खास बात यह है कि इसकी कहानी 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल पर हुए हमलों के दो साल बाद की घटनाओं पर बेस्ड है.

ये भी पढ़ें:- 'मिर्जापुर द मूवी' ने संडे को काटा गदर, 'धमाल 4' सहित 7 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड

Published at : 07 Sep 2026 01:47 PM (IST)
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