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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राइज एंड फॉल 2' में मचा बवाल, निहारिका के फैसले से जसवंत और ऋषभ पहुंचे बेसमेंट

'राइज एंड फॉल 2' में मचा बवाल, निहारिका के फैसले से जसवंत और ऋषभ पहुंचे बेसमेंट

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 27 में जमकर हंगामा देखने को मिला. निहारिका तिवारी के फैसले से जसवंत बोपन्ना और ऋषभ जायसवाल बेसमेंट पहुंच गए, वहीं अब तख्तापलट टास्क में भी खूब ड्रामा होने वाला है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 22 Oct 2026 03:23 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में हर दिन गेम के साथ कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला भी दिलचस्प होता जा रहा है. रूलर बनने की रेस से लेकर पेंटहाउस और बेसमेंट के बीच की खींचतान तक, शो में लगातार नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. चलिए जानते हैं शो के लेटेस्ट एपिसोड में क्या खास हुआ.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 27 में दर्शकों को खूब हंगामा देखने को मिला. तख्तापलट टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर बहस हुई. वहीं, गेम में आगे बढ़ने की कोशिश और सत्ता हासिल करने की होड़ ने माहौल को और गरमा दिया.

जसवंत बोपन्ना और ऋषभ जायसवाल का हुआ फॉल

'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा मोड़ तब आया, जब जसवंत बोपन्ना और ऋषभ जायसवाल का फॉल हो गया और दोनों वर्कर्स बनकर बेसमेंट में पहुंच गए. दरअसल, अल्टीमेट रूलर निहारिका तिवारी को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने एक स्पेशल पावर दी. इसके तहत निहारिका के पास दो ऑप्शन थे.

 
 
 
 
 
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निहारिका तिवारी ने लिया बड़ा फैसला

पहले ऑप्शन में वो जसवंत बोपन्ना और ऋषभ जायसवाल में से किसी एक को बचा सकती थीं. ऐसा करने पर प्राइज मनी 7 लाख रुपये ही रहती. वहीं, दूसरे ऑप्शन के तहत अगर वो दोनों को बेसमेंट में भेज देतीं, तो पेंटहाउस की प्राइज मनी बढ़कर 15 लाख रुपये हो जाती.

निहारिका ने दूसरा ऑप्शन चुना और दोनों को बेसमेंट भेजने का फैसला किया. इसके बाद जसवंत बोपन्ना और ऋषभ जायसवाल का फॉल हो गया और दोनों को वर्कर्स बनकर बेसमेंट में जाना पड़ा. निहारिका के इस फैसले से शो का गेम और दिलचस्प हो गया.

अब होगा तख्तापलट?

'राइज एंड फॉल 2' में अब तख्तापलट टास्क होने वाला है, जो कंटेस्टेंट्स के लिए आसान नहीं होगा. इस टास्क के दौरान पेंटहाउस और बेसमेंट के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. दोनों तरफ के कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर बहस होगी. वहीं, रूलर बनने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स अपनी पूरी ताकत लगाएंगे. 

क्या है शो का फॉर्मेट?

'राइज एंड फॉल' एक रियलिटी शो है, जिसमें कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप में बांटा जाता है- रूलर्स और वर्कर्स. रूलर्स पेंटहाउस में रहते हैं, जबकि वर्कर्स को बेसमेंट में रहकर टास्क करने होते हैं. शो में सत्ता हासिल करने के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला होता है. टास्क और फैसलों के आधार पर उनकी जगह बदल सकती है और वर्कर्स को रूलर बनने का मौका भी मिलता है. इसे वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 22 Oct 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Rise And Fall 2
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