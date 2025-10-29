इस हफ़्ते, तीन मलयालम फ़िल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म और सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इनमें से एक की ओटीटी रिलीज का तो फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है. इसी बीच, एक खौफनाक हॉरर फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. चलिए यहां जानते हैं 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक कौन सी मलयालम फिल्म ओटीटी और कौन सी थिएटर में रिलीज हो रही है.

लोका चैप्टर 1 चंद्रा ओटीटी पर हो रही रिलीज

बॉक्स ऑफिस लोका चैप्टर 1 ने खूब गर्दा उड़ाया. कल्याणी प्रियदर्शन की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब सिनेमाघरों में 60 दिनों से ज़्यादा समय तक चलने के बाद डिजिटल डेब्यू कर रही है।.डोमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन, नैस्लेन, चंदू सलीमकुमार, सैंडी मास्टर और अरुण कुरियन, टोविनो थॉमस ने अहम रोल प्ले किया है. मलयालम के अलावा, मॉलीवुड के इतिहास की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म, "लोका: चैप्टर 1-चंद्रा" तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. इसे 31 अक्टूबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





थलवारा

सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के दो महीने बाद, थलवारा 29 अक्टूबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर अपना डिजिटल डेब्यू कर रही है. अर्जुन अशोकन ने "थलावारा" में मुख्य भूमिका निभाई है. यह विटिलिगो से पीड़ित एक ऐसे युवक की दिल को छू लेने वाली कहानी है जो हमेशा उम्मीदों से भरा रहता है. अभिराम राधाकृष्णन, अशोकन, देवदर्शिनी चेतन, अश्वथ लाल और रेवती सरमा ने भी इस फ़िल्म में अहम भूमिकाएं निभाई हैं. ओटीटीप्ले प्रीमियम के सब्सक्राइबर भी टॉप-अप ऑप्शन के साथ यह फ़िल्म देख सकते हैं.





मधुरम जीवामृत बिंदु

मधुरम जीवामृत बिंदु कहानियों का एक दिलचस्प कलेक्शन है जो जीवन के खुशी भरे पलों को शानदार तरीके से दिखाती है. इस फिल्म में बेसिल जोसेफ, लाल, दयाना हम्मद, वफ़ा खतीजा, पुण्य एलिजाबेथ, विनय फोर्ट, जाफर इडुक्की, सैजू कुरुप, सुहासिनी मणिरत्नम और माला पार्वती ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं. ये फिल्म 31 अक्टूबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म साइना प्ले पर देखी जा सकती है.





डाइस इरा

फ़िल्म के केंद्र में रोहन का किरदार प्रणव मोहनलाल ने निभाया है. उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट जाती है जब उसे एक सुपरनैचुरल पावर के अस्तित्व पर शक होने लगता है और उसका सामना अलौकिक घटनाओं से होता है, अपने परिवार से जुड़ी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश में, रोहन एक अनजानी दुनिया में कदम रखता है. ये फिल्म थिएटर में 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.



