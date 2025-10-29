हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEk Deewane Ki Deewaniyat BO Day 8: जो 'थामा' नहीं कर पाई वो 'एक दीवाने की दीवानियत' ने कर दिखाया, 8 दिन में कर ली बजट से दुगनी कमाई! जानें- कलेक्शन

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 8: जो 'थामा' नहीं कर पाई वो 'एक दीवाने की दीवानियत' ने कर दिखाया, 8 दिन में कर ली बजट से दुगनी कमाई! जानें- कलेक्शन

Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 8: 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. इस फिल्म ने मंगलवार को भी अच्छी कमाई कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Oct 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में ‘एक दीवाने की दीवानियत’ को रिलीज़ हुए एक हफ़्ता हो गया है. थामा से क्लैश के बावजूद इसकी शुरुआत अच्छी रही. इसके बाद, इसका 6 दिनों का एक्सटेंडेंड वीकेंड भी जबरदस्त रहा. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई धीमी पड़ गई है. चलिए यहां जानते हैं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के 8वें दिन यानी पहले मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने 8वें दिन कितनी की कमाई?
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा ‘एक दीवाने की दीवानियत’ इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों के एक वर्ग द्वारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है इसी के साथ ये छोटे बजट की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. यहां तक कि आयुष्मा खुराना की थामा के आगे ‘एक दीवाने की दीवानियत’ डंके की चोट पर नोट बटोर रही है. हालांकि सोमवार को वीकडेज में एंट्री करते ही इसकी कमाई को झटका भी लगा लेकिन मंगलवार को ये फिर से पटरी पर लौट आई और और इसकी कमाई में तेजी देखी गई.

इन सबके बीच ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की कलेक्शन की बात करें तो 9 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने दूसरे दिन 7.75 करोड़, तीसरे दिन 6 करोड़, चौथे दिन 5.5 करोड़, पांचवें दिन 6.25 करोड़, छठे दिन 7 करोड़ और सातवें दिन 3.5 करोड़ रुपये कमाए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के 8वें दिन 4.35 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की 8 दिनों की कुल कमाई अब 49.35 करोड़ रुपये हो गई है.

बजट से दोगुनी कर ली कमाई
हालांकि ‘एक दीवाने की दीवानियत’ अभी भी आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' से पीछे है, जिसने 8 दिनों में 101 करोड़ से ज्यादा कमाई की है, फिर भी 'एक दीवाने की दीवानियत' कमर्शियली हिट हो गई है. दरअस महज 25 करोड़ के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने मात्र आठ दिनों में अपनी प्रोक्शन लागत से ज़्यादा की कमाई कर ली है. इसने 'सनम तेरी कसम' (42.28 करोड़ रुपये ) के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. और ये हर्षवर्धन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

हर्षवर्धन ने दर्शकों का किया था थैंक्यू
हर्षवर्धन ने हाल ही में फिल्म को सपोर्ट करने और इसे सफल बनाने के लिए फैंस को थैंक्यू किया था. अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक सिनेमाघर में उन्होंने कहा, "इस दिवाली आपने दो आउटसाइडर की फिल्मों का समर्थन किया. आयुष्मान खुराना की फिल्म मेरी फिल्म के साथ रिलीज़ हुई थी. प्लीज दोनों फिल्में देखें और दोनों को एंजॉय करें. इससे एक अच्छा मैसेज जाता है कि आप लोगों ने अकेले पूरे के पूरे बॉलीवुड से नेपोटिज्म ही खत्म कर दिया है."

 

और पढ़ें
Published at : 29 Oct 2025 07:05 AM (IST)
Tags :
Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने बिहार SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को ही घेरा
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को घेरा
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्रिकेट
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
बिहार में तेजस्वी का 'प्रण' क्या?
Sandeep Chaudhary: बिहार का रण... चलेगा 'तेजस्वी प्रण'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने बिहार SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को ही घेरा
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को घेरा
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्रिकेट
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
ट्रेंडिंग
बदतमीज दारोगा! रेस्टोरेंट में बैठे लड़का-लड़की के साथ वर्दीधारी ने की बदसलूकी- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बदतमीज दारोगा! रेस्टोरेंट में बैठे लड़का-लड़की के साथ वर्दीधारी ने की बदसलूकी- वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?
कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?
नौकरी
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget