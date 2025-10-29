सिनेमाघरों में ‘एक दीवाने की दीवानियत’ को रिलीज़ हुए एक हफ़्ता हो गया है. थामा से क्लैश के बावजूद इसकी शुरुआत अच्छी रही. इसके बाद, इसका 6 दिनों का एक्सटेंडेंड वीकेंड भी जबरदस्त रहा. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई धीमी पड़ गई है. चलिए यहां जानते हैं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के 8वें दिन यानी पहले मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने 8वें दिन कितनी की कमाई?

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा ‘एक दीवाने की दीवानियत’ इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों के एक वर्ग द्वारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है इसी के साथ ये छोटे बजट की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. यहां तक कि आयुष्मा खुराना की थामा के आगे ‘एक दीवाने की दीवानियत’ डंके की चोट पर नोट बटोर रही है. हालांकि सोमवार को वीकडेज में एंट्री करते ही इसकी कमाई को झटका भी लगा लेकिन मंगलवार को ये फिर से पटरी पर लौट आई और और इसकी कमाई में तेजी देखी गई.

इन सबके बीच ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की कलेक्शन की बात करें तो 9 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने दूसरे दिन 7.75 करोड़, तीसरे दिन 6 करोड़, चौथे दिन 5.5 करोड़, पांचवें दिन 6.25 करोड़, छठे दिन 7 करोड़ और सातवें दिन 3.5 करोड़ रुपये कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के 8वें दिन 4.35 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की 8 दिनों की कुल कमाई अब 49.35 करोड़ रुपये हो गई है.

बजट से दोगुनी कर ली कमाई

हालांकि ‘एक दीवाने की दीवानियत’ अभी भी आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' से पीछे है, जिसने 8 दिनों में 101 करोड़ से ज्यादा कमाई की है, फिर भी 'एक दीवाने की दीवानियत' कमर्शियली हिट हो गई है. दरअस महज 25 करोड़ के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने मात्र आठ दिनों में अपनी प्रोक्शन लागत से ज़्यादा की कमाई कर ली है. इसने 'सनम तेरी कसम' (42.28 करोड़ रुपये ) के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. और ये हर्षवर्धन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

हर्षवर्धन ने दर्शकों का किया था थैंक्यू

हर्षवर्धन ने हाल ही में फिल्म को सपोर्ट करने और इसे सफल बनाने के लिए फैंस को थैंक्यू किया था. अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक सिनेमाघर में उन्होंने कहा, "इस दिवाली आपने दो आउटसाइडर की फिल्मों का समर्थन किया. आयुष्मान खुराना की फिल्म मेरी फिल्म के साथ रिलीज़ हुई थी. प्लीज दोनों फिल्में देखें और दोनों को एंजॉय करें. इससे एक अच्छा मैसेज जाता है कि आप लोगों ने अकेले पूरे के पूरे बॉलीवुड से नेपोटिज्म ही खत्म कर दिया है."