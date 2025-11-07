Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
Huma Qureshi Net Worth: हुमा कुरैशी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज महारानी का सीजन 4 ओटीटी पर रिलीज हो गया है. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस कितनी अमीर हैं?
हुमा कुरैशी बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं. 28 जुलाई 1986 को जन्मी हुमा कुरैशी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर, बदलापुर, एक थी डायन, लव शव ते चिकन खुराना, मोनिका, ओ माय डार्लिंग जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है.
फिल्मों में अभिनय के अलावा, हुमा उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं जो ओटीटी पर भी अपने काम से दर्शकों को इम्प्रेस करने में कामयाब रही हैं. एक्ट्रेस अब अपनी मोस्ट पॉपुलर सीरीज महारानी के चौथे सीजन से ओटीटी पर एक बार फिर धमाल मचाने आ गई हैं. उससे पहले चलिए यहां जानते हैं हुमा कितनी अमीर हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है?
कितनी है हुमा कुरैशी की नेटवर्थ
फिल्मीडिवाज डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुमा कुरैशी की अनुमानित नेटवर्थ 23 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस ब्रैंड एंडोर्समेंट, मॉडलिंग और फिल्मों के ज़रिए खूब कमाई करती हैं. हुमा कुरैशी की फिल्मों से फीस की बात करें तो एक्ट्रेस हर फिल्म से 2 से 3 करोड़ रुपये वसूलती हैं.
हुमा कुरैशी कहां-कहां से करती हैं कमाई?
हुमा कुरैशी की इनकम का मेन सोर्स उनकी फ़िल्में हैं. हालांकि, एक्टिंग के अलावा, वह कई एड्स और बड़े-बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस भी देती हैं. इतना ही नहीं, हुमा कई बिजनेस के साथ कई कोलैबोरेशन भी करती हैं, जिनसे उन्हें अच्छी-खासी कमाई हो जाती है.
हुमा के पास है कई लग्जरी कारें
एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ-साथ, हुमा कुरैशी कारों की भी शौकीन हैं. कई रिपोर्टों के अनुसार, अभिनेत्री के पास कई शानदार कारे हैं. बताया जाता है कि हुमा के पास बेहद महंगी लैंड रोवर फ्रीलैंडर भी है. इस शानदार कार की कीमत लगभग 43-45 लाख रुपये होने का अनुमान है. हुमा के कलेक्शन में एक और कार मर्सिडीज बेंज है हालाँकि, हुमा की इस कार की कीमत इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत लगभग 20 से 40 लाख रुपये के बीच है.
