हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीMaharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ

Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ

Huma Qureshi Net Worth: हुमा कुरैशी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज महारानी का सीजन 4 ओटीटी पर रिलीज हो गया है. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस कितनी अमीर हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Nov 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

हुमा कुरैशी बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं. 28 जुलाई 1986 को जन्मी हुमा कुरैशी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर, बदलापुर, एक थी डायन, लव शव ते चिकन खुराना, मोनिका, ओ माय डार्लिंग जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है.

 फिल्मों में अभिनय के अलावा, हुमा उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं जो ओटीटी पर भी अपने काम से दर्शकों को इम्प्रेस करने में कामयाब रही हैं. एक्ट्रेस अब अपनी मोस्ट पॉपुलर सीरीज महारानी के चौथे सीजन से ओटीटी पर एक बार फिर धमाल मचाने आ गई हैं. उससे पहले चलिए यहां जानते हैं हुमा कितनी अमीर हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है?

कितनी है हुमा कुरैशी की नेटवर्थ
फिल्मीडिवाज डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुमा कुरैशी की अनुमानित नेटवर्थ 23 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस ब्रैंड एंडोर्समेंट, मॉडलिंग और फिल्मों के ज़रिए खूब कमाई करती हैं. हुमा कुरैशी की फिल्मों से फीस की बात करें तो एक्ट्रेस हर फिल्म से 2 से 3 करोड़ रुपये वसूलती हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Huma Qureshi (@iamhumaq)

हुमा कुरैशी कहां-कहां से करती हैं कमाई?
हुमा कुरैशी की इनकम का मेन सोर्स उनकी फ़िल्में हैं. हालांकि, एक्टिंग के अलावा, वह कई एड्स और बड़े-बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस भी देती हैं. इतना ही नहीं, हुमा कई बिजनेस के साथ कई कोलैबोरेशन भी करती हैं, जिनसे उन्हें अच्छी-खासी कमाई हो जाती है.


Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ

हुमा के पास है कई लग्जरी कारें
एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ-साथ, हुमा कुरैशी कारों की भी शौकीन हैं. कई रिपोर्टों के अनुसार, अभिनेत्री के पास कई शानदार कारे हैं. बताया जाता है कि हुमा के पास बेहद महंगी लैंड रोवर फ्रीलैंडर भी है. इस शानदार कार की कीमत लगभग 43-45 लाख रुपये होने का अनुमान है. हुमा के कलेक्शन में एक और कार मर्सिडीज बेंज है हालाँकि, हुमा की इस कार की कीमत इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत लगभग 20 से 40 लाख रुपये के बीच है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Huma Qureshi (@iamhumaq)

 

और पढ़ें
Published at : 07 Nov 2025 11:30 AM (IST)
Tags :
Huma Qureshi Maharani Season 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
Haq X Review: रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
Haq X Review: रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
हेल्थ
सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद
सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद
ट्रेंडिंग
सुहागरात के लिए 3 लड़कों ने सजाया शानदार बिस्तर, वायरल वीडियो देखकर यूजर्स बोले- यही रात अंतिम यही रात भारी
सुहागरात के लिए 3 लड़कों ने सजाया शानदार बिस्तर, वायरल वीडियो देखकर यूजर्स बोले- यही रात अंतिम यही रात भारी
जनरल नॉलेज
Dark Dining: क्या होता है डार्क डाइनिंग जिसमें आंख पर पट्टी बांध कर खाते हैं लोग, जानें किस देश से हुई इसकी शुरुआत?
क्या होता है डार्क डाइनिंग जिसमें आंख पर पट्टी बांध कर खाते हैं लोग, जानें किस देश से हुई इसकी शुरुआत?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget