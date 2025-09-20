होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शंस की महाअवतार नरसिम्हा ने कमाल किया हुआ है. ये भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात बनी हुई है. महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये फिल्म रिलीज़ के बाद से ही रिकॉर्ड तोड़ रही है और भारतीय ऐनिमेटेड फिल्मों के लिए नए बेंचमार्च सेट कर रही है. सिनेमाघरों में इस दिव्य कहानी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी रही और इसी के साथ इसने फिल्म ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया. थिएटर में बवाल काटने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है. इसी के साथ इसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इतिहास रचते हुए नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

महाअवतार नरसिम्हा ने नेटफ्लिक्स पर बनाया ये रिकॉर्ड

महाअवतार नरसिम्हा अपनी ओटीटी रिलीज़ के साथ अब भी दर्शकों का दिल जीत रही है. इस फिल्म ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है और नेटफ्लिक्स पर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैय यह साफ़ तौर पर दर्शाता है कि फिल्म को दर्शकों से कितना प्यार मिल रहा है. दिलचस्प बात ये है कि ओटीटी पर भी ये दर्शकों का दिल जीतने में कायमाब रही है.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

महाअवतार नरसिम्हा के बाद फ्रेचाइजी की आएंगी ये फिल्में

होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने मिलकर इस ग्रैंड एनिमेटेड फ्रैंचाइज़ी की आधिकारिक लाइनअप जारी कर दी है, जो अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी. इस यूनिवर्स की शुरुआत महावतार नरसिम्हा (2025) से हुई है. इसके बाद महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), महावतार कल्कि पार्ट 1 (2035) और महावतार कल्कि पार्ट 2 (2037) आएंगे. ये यूनिवर्स भारतीय माइथोलॉजी को नई तकनीक और भव्यता के साथ दर्शकों के सामने पेश करेगा.

महाअवतार नरसिम्हा के बारे में

महावतार नरसिम्हा का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है, और इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई, और चैतन्य देसाई ने क्लीम प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म को शानदार विजुअल्स, सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन फिल्म तकनीक, और मजबूत कहानी के साथ, 3D और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था.