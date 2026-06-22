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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीMaa Inti Bangaram OTT release: बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही 'मां इंति बंगारम', जानें ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज

Maa Inti Bangaram OTT release: बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही 'मां इंति बंगारम', जानें ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज

Maa Inti Bangaram OTT release: सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) की फिल्म 'मां इंति बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं इसे ओटीटी पर कब और कहां रिलीज किया जाएगा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 22 Jun 2026 06:56 PM (IST)
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Maa Inti Bangaram OTT release: सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों फिल्म 'मां इंति बंगारम' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है. ये ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. सामंथा ने लंबे समय के बाद इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी की है. ऐसे में चलिए बताते हैं इस फिल्म को ओटीटी पर कब और कहां रिलीज किया जा सकता है.

कब और कहां रिलीज होगी 'मां इंति बंगारम'?

एबीपी तेलुगु की रिपोर्ट की मानें तो बताया जा रहा है कि सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' के डिजिटल राइट्स जियो हॉटस्टार ने हासिल कर लिए हैं. आमतौर पर किसी भी फिल्म को थिएटर में रिलीज के 4-6 हफ्तों के बाद ही ओटीटी पर रिलीज किया जाता है. इस लिहाज से फिल्म को जुलाई के आखिर हफ्ते या फिर अगस्ते के फर्स्ट वीक में ओटीटी पर रिलीज किया जा सकता है. 

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टीवी पर कब होगा फिल्म का प्रीमियर?

इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' के डिजिटल राइट्स स्टार मां ने भी हासिल किए हैं. बताया जा रहा है कि थिएटर और ओटीटी रिलीज के कुछ दिनों के बाद या फिर वीकेंड पर फिल्म को टीवी पर भी दिखाया जा सकता है.

Maa Inti Bangaram OTT release: बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही 'मां इंति बंगारम', जानें ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज

'मां इंति बंगारम' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके अलावा अगर फिल्म 'मां इंति बंगारम' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो ये धमाकेदार कमाई कर रही है. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में भी जोरदार प्रदर्शन किए. इसे हिंदी में नहीं रिलीज किया गया, इसके बावजूद भी फिल्म ने तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. ये 2026 की 5वीं सबसे बड़ी टॉलीवुड फिल्म बन चुकी है. 

सैकनिल्क के अनुसार, सामंथा की फिल्म 'मां इंति बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 5.35 करोड़, तो दूसरे दिन 7.65 करोड़ का बिजनेस किया था. इसी के साथ ही फिल्म ने तीसरे दिन यानी कि रविवार को 10.10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया है. इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 23.10 करोड़ हो चुका है. जबकि फिल्म ने तमिल में 1.15 करोड़ और तेलुगु में 21.95 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

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'मां इंति बंगारम' के बारे में 

बहरहाल, अगर 'मां इंति बंगारम' के बारे में बात की जाए तो फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु के साथ ही गुलशन देवैया जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें अनिरुद्ध (दिगंथ) और स्वर्ण (सामंथा) की कहानी देखने के लिए मिलती है. फिल्म में श्रीमुखी भी हैं, जिन्होंने अनुसूया का रोल प्ले किया है. ये एक तेलुगु एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 22 Jun 2026 06:55 PM (IST)
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OTT Samantha Ruth Prabhu Maa Inti Bangaram
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