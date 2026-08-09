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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'कोई फर्क नहीं पड़ता...', रोहित शेट्टी खोलेंगे कंटेस्टेंट्स की पोल, टास्क में फेल होते ही खुल जाएगा सारा सच

'कोई फर्क नहीं पड़ता...', रोहित शेट्टी खोलेंगे कंटेस्टेंट्स की पोल, टास्क में फेल होते ही खुल जाएगा सारा सच

रोहित शेट्टी इन दिनों 'खतरों के खिलाड़ी 15' को होस्ट कर रहे हैं. शो हालिया एपिसोड में रोहित शेट्टी ने कहा कि जो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाया उसका एक सच रिवील होगा. उन्होंने कंटेस्टेंट्स को राय दी.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 09 Aug 2026 08:14 PM (IST)
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रोहित शेट्टी इन दिनों रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' को होस्ट कर रहे हैं. शो को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.  इस बार 'खतरों के खिलाड़ी' का नया सीजन एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है और स्टंट्स के साथ साथ कंटेस्टेंट की मस्ती भी देखने को मिलती है. वहीं हालिया एपिसोड में रोहित शेट्टी सभी कंटेस्टेंट्स को राय देते नजर आएं.  

रोहित शेट्टी ने दी राय
रोहित शेट्टी ने रीसेंट एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट का फोन ले लिया जिसके बाद ये भी कहा कि अगर जिसने अपना टास्क परफॉर्म नहीं किया उसका एक सच रिवील होगा. मजाक मस्ती के बाद रोहित शेट्टी ने अपनी राय देते हुए नजर आए कि 'इन्हें कोई फर्क़ नहीं पड़ता की लोग क्या कहते हैं?'

रोहित शेट्टी ने आगे कहा कि ना सम्मान की अपेक्षा ना बेज्जती का भय है. जब पेपर में फिल्मों को एक स्टार मिलता था तो वहां से करियर बनाया है. तो कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कौन गाली दे रहा है क्योंकि जो गाली दे रहा है वो अपने व्यूज के लिए गाली दे रहा है. उसको ये नहीं पड़ी है कि वो आपको पसंद करता है या नहीं करता है, जब दुनिया से जाओगे तो भी लोग 24 घंटे में भूल जाएंगे तो उनका क्यों सोचना?'

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कब और कहां देखें खतरों के खिलाड़ी 15
बता दें, खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में नए और पुराने कंटेस्टेंट के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. सीजन 15 में विशाल आदित्य सिंह, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, ऋत्विक धनजानी, करण वाही, रूहानिका धवन, अविनाश मिश्रा, ओरी, जैस्मिन भसीन,हर्ष गुजराल, अविका गौर और शगुन शर्मा जैसे सितारे नजर आ रहे हैं.

शो 1 अगस्त से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर टेलीकास्ट हो रहा है.

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 08:14 PM (IST)
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Rohit Shetty Khatron Ke Khiladi 15
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