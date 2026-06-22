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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर 'कॉकटेल 2' की आंधी, तीसरे दिन बना डाले 5 रिकॉर्ड्स

Cocktail 2 Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर 'कॉकटेल 2' की आंधी, तीसरे दिन बना डाले 5 रिकॉर्ड्स

Cocktail 2 Box office Collection: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड सेट कर रही है. अब तीसरे दिन फिल्म ने झंडे ही गाड़ दिए.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 22 Jun 2026 03:53 PM (IST)
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Cocktail 2 Box office Collection:  शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है. किसी फिल्म के जरिए इन तीनों स्टार्स की तिकड़ी बड़े पर्दे पर नजर आई है. उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब प्यार भी लुटाया. ऐसे में फिल्म ने तीसरे दिन यानी कि रविवार के वीकेंड पर भौकाल ही मचा दिया. इसने एक दो नहीं बल्कि 5 रिकॉर्ड्स बना दिए. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'कॉकटेल 2' ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन में गाड़े झंडे

फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में धांसू कमाई कर रही है. फिल्म की कमाई के ऑफिशियल आंकड़े भी सामने आ गए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन 32.19 करोड़ का बिजनेस किया. जबकि फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ और दूसरे दिन 29.4 करोड़ का बिजनेस किया था. अब फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन महज तीन दिनों में 85.6 करोड़ पहुंच गया है. 

यह भी पढ़ें: 2024 की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने 883% कमाया था प्रॉफिट, 5 बिग बजट की फिल्मों का तोड़ा था रिकॉर्ड

इसके साथ ही फिल्म के इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 14.10 करोड़, दूसरे दिन 17.15 करोड़ और तीसरे दिन यानी कि संडे को 18.85 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 50.10 करोड़ पहुंच गया है. वहीं, ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार भी इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 50.1 करोड़ पहुंच गया है. 

इसी के साथ ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड और इंडिया नेट कलेक्शन के बाद तीसरे दिन 5 बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए हैं. इसने वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की फिल्म को भी पछाड़ दिया है. चलिए बताते हैं उन रिकॉर्ड्स के बारे में. 

'है जवानी तो इश्क होना है' को पछाड़ा

'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा बेदी की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' तक को पीछे छोड़ दिया है, जिसका ग्रॉस कलेक्शन 83.55 करोड़ (कोईमोई के मुताबिक) रहा. इसके बाद अब शाहिद की ये फिल्म 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन चुकी है.

यह भी पढ़ें: 'कॉकटेल 2' ने तीसरे दिन मचाई तबाही, पहले वीकेंड पर 10 फिल्मों को पछाड़ा

2026 की चौथी हाईएस्ट वीकेंड ओपनर बनी

वहीं, 'कॉकटेल 2' 2026 की चौथी हाईएस्ट वीकेंड ओपनर भी बन चुकी है. इसमें नंबर 1 पर 'धुरंधर 2' (466 करोड़- 4 दिन में), 'बॉर्डर 2' (129.89 करोड़), 'भूत बंगला' (65.65 करोड़), 'कॉकटेल 2' (50.10 करोड़) और पांचवे पर 'ओ रोमियो' (34.51 करोड़) है.

शाहिद कपूर की 5वीं और 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी

'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कलेक्शन किया. इसी के साथ ही ये शाहिद कपूर की वर्ल्डवाइड 5वीं और इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में ये एक्टर की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग बन चुकी है. देखिए शाहिद की टॉप 5 वर्ल्डवाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट...
1. पद्मावत- 300.26 करोड़
2. कबीर सिंह- 278.24 करोड़
3. ओ रोमियो- 123.1 करोड़
4. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया- 87 करोड़
5. कॉकटेल 2- 85.6 करोड़

शाहिद की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में (नेट कलेक्शन)
1. पद्मावत- 300.26 करोड़
2. कबीर सिंह- 278.24 करोड़
3. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया- 87 करोड़
4. ओ रोमियो- 83.35 करोड़
5. आर राजकुमार- 64 करोड़
6. उड़ता पंजाब- 59.6 करोड़
7. हैदर- 58.30 करोड़
8. कॉकटेल 2- 50.10 करोड़
9. शानदार- 42 करोड़
10. कमीने- 42 करोड़

कृति सेनन की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म (नेट कलेक्शन)

इसके साथ ही कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'कॉकटेल 2' कृति सेनन के लिए भी रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म साबित हुई है. ये नेट कलेक्शन के लिहाज से कृति की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसर बन चुकी है. देखिए लिस्ट...
1. आदिपुरुष- 289 करोड़ नेट
2. हाउसफुल 4- 206 करोड़ नेट
3. दिलवाले- 148 करोड़ नेट
4. तेरे इश्क में- 119.5 करोड़ नेट
5. लुका छुपी- 94.15 करोड़ नेट
6. क्रू-90 करोड़ नेट
7. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया- 87 करोड़ नेट
8. भेड़िया- 65.84 करोड़ नेट
9. हीरोपंती- 55 करोड़ नेट
10. कॉकटेल 2- 50.10 करोड़ नेट

वर्ल्डवाइड 9वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

इसके साथ ही ये कृति सेनन की वर्ल्डवाइड 9वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन चुकी है. देखिए लिस्ट...
1. आदिपुरुष- 395 करोड़
2. दिलवाले- 394 करोड़
3. हाउसफुल 4- 291.08 करोड़
4. तेरे इश्क में- 164 करोड़ 
5. क्रू- 157.08 करोड़ 
6. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया- 140.41 करोड़
7. लुका छुपी- 128.86 करोड़ 
8. भेड़िया- 91.19 करोड़ 
9. कॉकटेल 2- 86.6 करोड़ 
10. हीरोपंति- 77.9 करोड़ 

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार लिए गए हैं.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:53 PM (IST)
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