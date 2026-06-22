ऑफिशियल अनाउंसमेंट: राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉकअप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे

एकता कपूर का पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' इन दिनों सुर्खियों में आ गया हैं. ये शो 27 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रहा है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है. इसी बीच हाल ही में शो के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें टीवी के ये पॉपुलर कलाकार शो का हिस्सा बनने वाले हैं. तो आइए इस लिस्ट को देखते हैं.

शिवांगी जोशी

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम शिवांगी जोशी इस शो जा हिस्सा बनने वाली है, जो उनके फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं हैं. शो में उनकी पर्सनैलिटी और उभर कर सामने आने वाली है, जिससे दर्शक उन्हें अच्छे से जान पाएंगे.

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पामेला सेरेना

रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' फेम पामेला सेरेना भी इस शो में नजर आने वाली हैं. पामेला ने उस शो से खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं और अब वो 'लॉकअप 2' में धमाल मचाने आ रही हैं.

वहीं राम कपूर भी शो का हिस्सा बनने वाले हैं.

शो के बारे में

बता दें कि शो का पहला सीजन साल 2022 में आया था, जो 70 दिनों तक चला था. इस सीजन को कंगना रनौत ने होस्ट किया था, जिसमें मुनव्वर फारूकी विनर बने थे. वहीं इसे एमएक्स प्लेयर और अल्ट बालाजी पर स्ट्रीम किया गया था. हालांकि अब ये शो नेटफ्लिक्स पर आने वाला है, जिसे फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करने वाले हैं. साथ ही बताया जा रहा है कि ये 6 हफ्तों तक चलने वाला है. शो का टीजर भी रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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