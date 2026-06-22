15 करोड़ में 470% प्रॉफिट कमाने वाली मलयालम फिल्म, जो मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को भी देती है टक्कर

Box office Collection: मोहनलाल इन दिनों फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म थिएटर में रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. ऐसे में अब ओटीटी पर आई तो यहां पर भी इसे जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. ये मलयालम की इस साल की टॉप हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक रही. फिल्म ओटीटी पर ट्रेंड भी कर रही है. ऐसे में आपको मोहनलाल की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो 'दृश्यम 3' तक को टक्कर देती है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, मोहनलाल की जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं वो साल 2023 में रिलीज की गई थी. फिल्म ओटीटी पर भी आई तो कमाल का प्रदर्शन करके गई थी. इसमें मोहनलाल के साथ ही अनस्वरा रंजन और प्रियामणि जैसे कलाकार अहम रोल में थे. ये मलयालम की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म थी. इस फिल्म का टाइटल 'नेरु' है.

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'नेरु' का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

मोहनलाल की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'नेरु' के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 85.60 करोड़, इंडिया नेट कलेक्शन 44.83 करोड़ और ओवरसीज में 32.35 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि IMDb की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म का बजट 15 करोड़ था. ऐसे में इसका प्रॉफिट 'दृश्यम 3' से ज्यादा रहा था.

'दृश्यम 3' से ज्यादा रहा था 'नेरु' का प्रॉफिट

इसके अलावा अगर मलयालम फिल्म 'नेरु' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो ये मोहनलाल की हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' से ज्यादा रहा था. 'नेरु' ने 15 करोड़ के बजट में दुनियाभर में 85.60 करोड़ कमाए थे और इस लिहाज से फिल्म का कुल प्रॉफिट 470.67% के करीब रहा था. जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार, 'दृश्यम 3' का बजट 100 करोड़ था और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 239.65 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म बस 139.65% प्रॉफिट ही कमा पाई थी.

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'नेरु' के बारे में

मोहनलाल की फिल्म 'नेरु' के बारे में बात की जाए तो इसे साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. इसका निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया था. ये एक लीगल ड्रामा फिल्म है. इसमें मोहनलाल एक्शन नहीं बल्कि कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आए थे. फिल्म ओटीटी पर भी देखी जा सकती है. इसे मलयालम समेत हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी देखा जा सकता है.

गौरतलब है कि 'नेरु' को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 10 में से 7.5 है. अगर आप कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते हैं ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है.