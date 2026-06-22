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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीइंडिया में हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज हाई, नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये धांसू मूवीज

इंडिया में हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज हाई, नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये धांसू मूवीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कई हॉलीवुड फिल्में रिलीज हो रही है. इन फिल्मों के इंडिया में कई दर्शक देख रहे हैं. जिससे ये फिल्म नेटफ्लिक्स इंडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में भी कब्जा जमाए हुए हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 07:25 PM (IST)
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आजकल भारत में हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है. दर्शक इन्हें पसंद कर रहे हैं. नेटफ्लिक्स इंडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में भी कई धांसू हॉलीवुड मूवीज जगह बना रही हैं और लगातार व्यूअरशिप बटोर रही हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन सी फिल्में लोग नेटफ्लिक्स पर  देख रहे हैं.

'ऑफिस रोमांस'
'ऑफिस रोमांस' जून 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. ये फिल्म काफी टाइम से टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है. ओल पार्कर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जेनिफर लोपेज और ब्रेट गोल्डस्टीन लीड रोल में है. ये फिल्म दो काम के दीवाने लोगों के बीच एक सीक्रेट ऑफिस अफेयर और उनके सफर में आने वाली मजेदार उथल-पुथल पर बेस्ड है.

'मेग 2: द ट्रेंच'
'मेग 2: द ट्रेंच' एक साइंस-फिक्शन एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जो 2018 की फिल्म 'द मेग' का सीक्वल है. फिल्म की कहानी समुद्र की सतह से 25,000 फीट नीचे 'मारियाना ट्रेंच' के उस हिस्से में जाती है जहां इंसानों की पहुंच नहीं है. इसमें आपको शार्क-थ्रिलर और साइंस-फिक्शन का जबरदस्त मेल दिखेने को मिलेगा.

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इंडिया में हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज हाई, नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये धांसू मूवीज

'गॉडजिला x कॉन्ग: द न्यू एम्पायर'
'गॉडजिला x कॉन्ग: द न्यू एम्पायर' एक एक्शन साई-फाई थ्रिलर है, जो 2024 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी गॉडजिला और कॉन्ग के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक नए और बेहद खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ता है. 

'द नन 2'
द नन 2 ,साल 2023 में रिलीज हुई एक पॉपुलर अमेरिकी हॉरर फिल्म है. ये 2018 की हिट फिल्म 'द नन' का सीक्वल है. 'द नन 2'  की कहानी साल 1956 के फ्रांस पर बेस्ड है. इसकी कहानी एक बोर्डिंग स्कूल से शुरू होती है. फिल्म में भरपूर सस्पेंस, मिस्ट्री और डरावने सीन्स देखने को मिलेंगे. अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद हैं, तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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'द मार्क्ड वुमन'
'द मार्क्ड वुमन' एक स्पेनिश क्राइम-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म की कहानी बार्सिलोना के अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इर्द-गिर्द घूमती है. अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर के फैन हैं, तो इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 22 Jun 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Meg 2: The Trench Office Romance The Nun II
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