'ग्लोरी' के सेट से कुणाल ठाकुर ने शेयर की बीटीएस तस्वीरें, सख्त लुक में दिखे बेहद इंटेंस

एक्टर कुणाल ठाकुर इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज 'ग्लोरी' को लेकर चर्चा में हैं. फैंस भी सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, हाल ही में 'ग्लोरी' के सेट से उन्होंने कुछ शानदार बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका दमदार और सख्त अंदाज देखने को मिल रहा है. इन तस्वीरों में उनका सख्त ट्रांसफॉर्मेशन साफ झलकता है, जो उनके किरदार की शारीरिक मेहनत और गहराई को दिखाता है.

'ग्लोरी' के सेट से कुणाल ठाकुर ने शेयर की बीटीएस तस्वीरें

शेयर की गई फोटोज में स्लीवलेस ट्रेनिंग गियर में नजर आ रहे कुणाल ठाकुर की तराशी हुई बॉडी ध्यान खींच रही है. उनकी मजबूत बाजुएं, सटीक पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज एक बॉक्सर की असली झलक पेश करती है.

इसके साथ हाथों पर बंधी पट्टियां और बॉक्सिंग ग्लव्स उनके लुक को और भी खास बना रहे हैं, जिससे यह सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि पूरी तरह जिया हुआ किरदार लगता है. उनकी तैयारी के साथ उनका फोकस्ड, अडिग और पूरी तरह किरदार में डूबा हुआ एक्सप्रेशन भी उतने ही प्रभावशाली हैं, फिर वे चाहे किसी फेस-ऑफ में नजर आ रहे हों या सिर्फ एक पोज में खड़े हों.

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वहीं दूसरी तस्वीर में कुणाल ठाकुर मुक्केबाजी के पोज में नजर आ रहे हैं, जो एक फाइटर की एनर्जी को बखूबी दर्शाता है. उनके कपड़ों पर पसीने के निशान हैं, जो उनके इस लुक को और रियल बनाते हैं. अपने किरदार के लिए की गई इन छोटी-छोटी तैयारियों पर कुणाल ने जिस बारीकी से ध्यान दिया है, वो दिखाता है कि यह सिर्फ एक लुक नहीं बल्कि एक कठिन सफर की कहानी है.

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उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन बेहद फैंस को खूब पसंद आ रहा है. लोग इसकी जमकर तारीफ करते दिख रहे हैं. बता दें, ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 1 मई से स्ट्रीम होगी. इस सीरीज में कुणाल ठाकुर के साथ पुलकित सम्राट और दिव्येंदु भी मुख्य भूमिका में हैं.