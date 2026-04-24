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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीHappy Raj OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई 'हैप्पी राज', जानें कहां देख पाएंगे जीवी प्रकाश की ये फिल्म

Happy Raj OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई 'हैप्पी राज', जानें कहां देख पाएंगे जीवी प्रकाश की ये फिल्म

Happy Raj OTT Release: जीवी प्रकाश की फिल्म ‘हैप्पी राज’ थिएटर के बाद अब ओटीटी पर रिलीज़ हो गई है. आइए जानते हैं ये फिल्म ऑनलाइन कहां स्ट्रीम हो रही है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 24 Apr 2026 05:56 PM (IST)
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'हैप्पी राज' एक तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. ये फिल्म 27 मार्च 2026 को  सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थीऔर दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. जिन्होंने अब तक इसे नहीं देखा है, वो दर्शक अब फिल्म को घर बैठे देख सकते हैं. आइए जानते हैं ये फिल्म कहां स्ट्रीम हो रही है. 

ओटीटी पर रिलीज़ हुई 'हैप्पी राज'
जीवी प्रकाश की फिल्म 'हैप्पी राज' आज यानी 24 अप्रैल 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 39 मिनट है. इसे IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है. 

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फिल्म की कहानी
कहानी आनंद राज उर्फ 'हैप्पी' की है, जो अपनी जिंदगी में बस खुश रहना चाहता है, लेकिन उसके पिता की अजीब आदतें उसे अक्सर लोगों के सामने असहज कर देती हैं. इसी वजह से हैप्पी धीरे-धीरे लोगों से दूरी बनाने लगता है और दोस्ती करने से भी कतराने लगता है.

नई शुरुआत की तलाश में वह बेंगलुरु का रुख करता है, जहां उसकी मुलाकात काव्या (श्री गौरी प्रिया) से होती है. काव्या न सिर्फ हैप्पी को समझती है, बल्कि उसके पिता को भी उसी अपनापन से स्वीकार करती है. इसके बाद कहानी में हल्के-फुल्के मजाक, रिश्तों की गर्माहट और इमोशन्स का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है.

ये भी पढ़ेंः South OTT Release This Week: 'हैप्पी राज' से लेकर 'प्रतिछाया' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धांसू साउथ फिल्में और सीरीज

फिल्म की कास्ट 
फिल्म में मुख्य भूमिका जीवी प्रकाश कुमार ने निभाई है, जिन्होंने 'हैप्पी' का किरदार प्ले किया है. वहीं उनके साथ श्री गौरी प्रिया लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई हैं. जॉर्ज मैरियन ने हैप्पी के पिता का रोल निभाया है. फिल्म का निर्देशन मारिया राजा एलान्चेज़ियन ने किया है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 24 Apr 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Happy Raj G.V. Prakash
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