2 घंटे 41 मिनट की ये स्पाई थ्रिलर हर सीन में देगी झटका, ओटीटी पर मस्ट वॉच

अगर आपको स्पाई थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी दमदार फिल्म लेकर आए हैं, जो शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी. यह फिल्म है 'द सीक्रेट एजेंट', जो इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही है और दर्शकों के बीच तहलका मचा रही है.

नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही ये फिल्म

बता दें, 2 घंटे 41 मिनट की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'द सीक्रेट एजेंट' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमन हो रही है और ये दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इस फिल्म को 2.8 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस फिल्म की कहानी, सस्पेंस ऐसा है कि आप एक बार इसे शुरू करेंगे तो बिना खत्म किए उठ नहीं पाएंगे. इस फिल्म को IMDb पर भी 7.2 की रेटिंग मिली है.

फिल्म की कास्ट

'द सीक्रेट एजेंट' साल 2025 में रिलीज हुई थी.

इस फिल्म को क्लेबर मेंडोंका ने डायरेक्ट किया हैं.

फिल्म में वैगनर मौरा लीड रोल में है, जो आर्मंडो का किरदार निभा रहे हैं.

फिल्म की कहानी

'द सीक्रेट एजेंट' एक दमदार स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी मार्सेलो नाम के एक पूर्व प्रोफेसर के इर्द-गिर्द घूमती है. वह अचानक तानाशाही और राजनीतिक साजिशों के बीच फंस जाता है और अपनी जान बचाने के लिए एक गुप्त एजेंट की तरह छिपकर रहने को मजबूर हो जाता है.

फिल्म का ज्यादातर हिस्सा रेसिफे शहर में दिखाया गया है, जहां का माहौल एक तरफ रंगीन और जीवंत है, तो दूसरी तरफ काफी हिंसक और खतरनाक भी है. खास बात यह है कि फिल्म में 1970 के दशक का लुक, फैशन और म्यूजिक दिखाया गया है, जो इसे और भी खास बनाता है. कहानी में थ्रिल, सस्पेंस और पॉलिटिकल ड्रामा का ऐसा मिक्स है, जो इसे एक दिलचस्प और रोमांचक फिल्म बना देता है.

बता दें, 'द सीक्रेट एजेंट' ने 98वें ऑस्कर में 4 नॉमिनेशन हासिल किए, जिनमें बेस्ट पिक्सचर, बेस्ट एक्टर (वैगनर मौरा), बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म और बेस्ट कास्टिंग/एन्सेम्बल कास्ट शामिल हैं.