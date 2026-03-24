‘धुरंधर’ पसंद आई? तो ओटीटी पर देखें 1 घंटे 52 मिनट की ये स्पाई थ्रिलर, हर सीन में है सस्पेंस

हाल ही में रिलीज हुई स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की कहानी, एक्शन और सस्पेंस ने लोगों को खूब इंप्रेस किया है. ऐसे में अगर आपको भी सस्पेंस से भरी फिल्में देखना पसंद हैं, तो हम आपके लिए एक और दमदार स्पाई थ्रिलर लेकर आए हैं.

ये फिल्म है 'द स्पाई हू केम इन फ्रॉम द कोल्ड', जो आपको अंत तक बांधे रखेगी. खास बात ये है कि आप इसे घर बैठे ओटीटी पर भी आसानी से देख सकते हैं. आइए जानते हैं ये किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है.

फिल्म की कास्ट

'द स्पाई हू केम इन फ्रॉम द कोल्ड' साल 1965 में आई एक अमेरिकी स्पाई फिल्म है.

इस फिल्म को मार्टिन रिट ने डायरेक्ट किया है.

यह फिल्म जॉन ले कैरे के इसी नाम के नॉवेल पर बेस्ड है.

फिल्म में रिचर्ड बर्टन (एलेक लीमास), क्लेयर ब्लूम (नैन पेरी), और ऑस्कर वर्नर (फीडलर) लीड रोल में हैं.

फिल्म की कहानी

ये फिल्म कोल्ड वर्ल्ड के दौरान एलेक लीमास (रिचर्ड बर्टन) नाम के एक ब्रिटिश जासूस की कहानी बताती है, जिसे एक मिशन पर जर्मनी भेजा जाता है. वहां उसे दुश्मन को धोखा देने के लिए खुद को कमजोर और बर्बाद इंसान दिखाना पड़ता है, ताकि सामने वाले उस पर भरोसा कर लें.

लेकिन धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि वह जिस मिशन का हिस्सा है, उसमें असल में उसी को मोहरा बनाया जा रहा है. इसी दौरान उसे नैन नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो अनजाने में इस खेल में फंस जाती है.

कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट

कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सच सामने आता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा था. अंत में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि नैन की मौत हो जाती है और लीमास भी बच नहीं पाता.

ओटीटी पर देखें यहां

1 घंटे 52 मिनट की ये स्पाई थ्रिलर ओटीटी प्लेटफॉर्म एप्पल टीवी और अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही हैं. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है. अगप आपको स्पाई थ्रिलर फिल्में देखना पसंद हैं, तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.