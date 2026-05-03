'अनुपमा' की किंजल बनने वाली थी 'तुलसी' की बेटी परी, निधि शाह ने खुद किया ये बड़ा खुलासा
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में किंजल की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली निधि शाह ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को लेकर बड़ा खुलासा किया है. पहले निधि शो में परी की भूमिका निभाने वाली थीं.
टीवी एक्ट्रेस निधि शाह लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं. निधि इस बार लगातार इंटरव्यू दे रही हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े नए-नए खुलासे कर रही हैं.अनुपमा में किंजल की भूमिका निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली निधि शाह ने हाल ही में एक मजेदार किस्सा शेयर किया है.
India Forums को दिए एक इंटरव्यू में निधि शाह ने खुलासा किया कि उन्हें स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी की बेटी परी का रोल निभाने के लिए चुना गया था. निधि ने इस बारे में बात करते हुए कहा,'मुझे तुलसी की बेटी का किरदार निभाना था.
लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई. इसलिए हमें अलग रास्ते को चुनना पड़ा. स्मृति जी सच में एक लीजेंड हैं. बचपन में यहां तक कि जब मैं बहुत छोटी थी, तब भी मैं अपने परिवार के साथ क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखा करती थी और आज भी वो पल मुझे याद है.
ये भी पढ़ें:-शादीशुदा होते हुए भी गौरव खन्ना ने अनुपमा की किंजल संग चलाया अफेयर? निधि शाह ने खुद बताई सच्चाई
उनका टीवी पर वापसी करना काफी बड़ी और खास बात है.' स्मृति ईरानी के कमबैक करने की खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी. 2000 में इस शो का टेलीकास्ट हुआ था. इस शो के जरिए स्मृति ईरानी को घर-घर में पहचान मिली थी.तुलसी का कैरेक्टर इंडियन टेलीविजन के इतिहास के सबसे यादगार किरदारों में से एक माना जाता है.
View this post on Instagram
ऐसे में क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से दर्शकों की उम्मीद बहुत ज्यादा है. मालूम हो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में निधि को जिस कैरेक्टर के लिए चुना गया था, वो शगुन शर्मा प्ले कर रही हैं. आपको बता दें अनुपमा में किंजल के रोल में निधि शाह को खूब पसंद किया जाता था. लेकिन, डेढ़ से दो साल पहले उन्होंने शो को अलविदा कह दिया. उनके शो छोड़ने के पीछे की वजह रुपाली गांगुली संग अनबन को बताया गया था.
ये भी पढ़ें:-'अनुपमा' से मिली पॉपुलैरिटी बनी निधि शाह के लिए मुसीबत? एक्ट्रेस ने कहा-'कहीं न कहीं वो..'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL