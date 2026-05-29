'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड उड़ाया गर्दा, 8वें दिन बनी दुनियाभर में 6ठी सबसे बड़ी मलयालम फिल्म

Drishyam 3 BO Day 8 Worldwide: 'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड उड़ाया गर्दा, 8वें दिन दबाकर की कमाई, बनी दुनियाभर में 6ठी सबसे बड़ी मलयालम फिल्म
Drishyam 3 BO Day 8: 'दृश्यम 3' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है और रिलीज के 8वें दिन भी इसने अच्छी कमाई की है. यहां तक कि वर्ल्डवाइड इसने बड़ा रिकॉर्ड भी बना लिया है.
साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल इन दिनों अपनी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म से मोहनलाल ने एक बार फिर अपने दमदार अभिनय और एक्साइटिंग कहानी से दर्शकों को इम्प्रेस किया है. 21 मई को रिलीज हुई 'दृश्यम 3' ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी. फिर इस सस्पेंस ड्रामा ने वीकेंड में भी अच्छी कमाई की और इसके पहले हफ्ते की कमाई भी दमदार रही है. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के 8वें दिन इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है?
'दृश्यम 3' ने रिलीज के 8वें दिन कितनी की कमाई?
मोहनलाल और जीतू जोसेफ की मच अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. पहले दिन से ही फिल्म का कलेक्शन शानदार रहा है. इसने 15.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था और इसने ओपनिंग वीकेंड पर भी कमाल कलेक्शन किया. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई में उतार-चढ़ाव भी बना रहा. फिर भी इसने पहले हफ्ते में 75.30 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर डाली.
- वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 8वें दिन 6.50 करोड़ कमाए हैं.
- इसी के साथ 'दृश्यम 3' की 8 दिनो की कुल कमाई अब 81.80 करोड़ रुपये हो गई है.
विदेशों में 100 करोड़ क्लब में एंट्री
क्राइम थ्रिलर ‘दृश्यम 3’घरेलू बाजार की तुलना में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर परफॉर्म कर रही है, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए रेयर है. विदेशों में, फिल्म ने आठवें दिन 5.50 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई अब तक 103.00 करोड़ हो गई है. इसके साथ ही, इसका वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन 197.91 करोड़ तक पहुंच गया है. मीना और अंसिबा हसन स्टारर इस फिल्म ने टोविनो थॉमस की 2018 के 181 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है.
वर्ल्डवाइड टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्में
- लोका चैप्टर 1 चंद्रा – 305.17 करोड़ रुपये
- एल 2 एम्पुरान – 268.23 करोड़ रुपये
- मंजुम्मेल बॉयज़ – 241.56 करोड़ रुपये
- वाझा 2 – 238.46 करोड़ रुपये
- थुडाराम – 237.76 करोड़ रुपये
- दृश्यम 3 – 197.91 करोड़ रुपये (8 दिन)
- 2018 – 181 करोड़ रुपये
- आदुजीविथम: द गोट लाइफ – 160.08 करोड़ रुपये
- आवेशम – 156.48 करोड़ रुपये
- सर्वम माया – 151.27 करोड़ रुपये
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL