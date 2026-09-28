22 दिन के अंदर ही OTT पर आ रही कार्थी की 'सरदार 2', जानें रिलीज डेट

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता कार्थी की फिल्म 'सरदार' काफी सफल रही थी. इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी सफलता मिली थी और इसकी सक्सेस के बाद मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट सरदार 2 भी बनाया था. सरदार का सीक्वल सरदार 2 हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुआ. लेकिन, इसे बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक़ प्यार नहीं मिला. ऐसे में ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने के 22 दिनों के भीतर ही ओटीटी पर आ रही है. इसकी ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान भी हो चुका है.

'सरदार 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म

कार्थी की फिल्म सरदार 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने केबाद अब ओटीटी पर दस्तक दे रही है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. प्रेम वीडियो ने फिल्म की झलक शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, 'ध्यान दें: एक नया मिशन. सरदार 2 प्राइम वीडियो पर 1 अक्टूबर से.

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10 सितंबर को थिएटर्स में आई थी फिल्म

कार्थी स्टार सरदार 2 ने 10 सितंबर 2026 को थिएटर्स में दस्तक दी थी. फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज हुई थी. थिएटर रिलीज के 22 दिन पूरे होने से पहले ही फिल्म सिल्वर स्क्रीन से ओटीटी का रुख कर रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाना.

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बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा सरदार 2 का हाल

कार्थी के साथ सरदार 2 में अहम रोल में मालविका मोहनन और आशिका रंगनाथ जैसी एक्ट्रेसेस हैं. जबकि फिल्म में विलेन के रोल में अभिनेता एस.जे. सूर्या नजर आ रहे हैं. फिल्म को प्रिंस पिक्चर्स और IVY एंटरटेनमेंट के अंतर्गत बनाया है. इसका डायरेक्शन पी.एस. मिथ्रन ने किया है.

सरदार 2 एक एक्शन फिल्म है, जिसका रनटाइम करीब तीन घंटे का है. 10 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल 16.30 करोड़ रूपये का बिजनेस किया है. वहीं भारत में इसका ग्राउस कलेक्शन 19 करोड़ रुपये रहा. जबकि दुनियाभर में सरदार 2 की कमाई 24 करोड़ रुपये से भी काम रही. इसके बजट की बात करें तो 100 से 120 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये मूवी टिकट खिड़की पर महाडिजास्टर साबित हुई. अब ये देखना होगा कि आखिर ओटीटी पर ये फिल्म दर्शकों का ध्यान खींच पाती है या नहीं.

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