Netflix पर साउथ का दबदबा! टॉप 10 में शामिल हुईं 7 फिल्में, बॉलीवुड की सिर्फ 3

नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते कई फिल्में रिलीज होती हैं, जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिलता है. इन दिनों ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का जलवा देखने को मिल रहा है. टॉप 10 ट्रेडिंग लिस्ट में साउथ की 7 फिल्मों ने जगह बनाई है, जबकि बॉलीवुड की सिर्फ 3 फिल्में ही इस लिस्ट में शामिल हो पाई हैं. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट

मंडाडी

तमिल की ब्लॉकबस्टर स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा फिल्म 'मंडाडी' नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. इस फिल्म की कहानी बोट रेसिंग और तटीय इलाकों में रहने वाले दो दोस्तों की पुरानी दुश्मनी के इर्द-गिर्द बुनी गई है. फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में अवेलेबल है.

'रिपोर्टिंग लाइव'

'रिपोर्टिंग लाइव' एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म है. फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. इसमें परिणीति चोपड़ा 'संध्या यादव' नाम की एक इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं, जो एक पुल गिरने की जांच करते हुए खतरनाक रेत माफिया का पर्दाफाश करती है. ये नेटफ्लिक्स पर दूसरे नंबर है.

'प्रधामा दृष्ट्या कुट्टक्कर'

तीसरें नंबर पर फिल्म 'प्रधामा दृष्ट्या कुट्टक्कर' ने जगह बनाई है. ये मलयालम की क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म है. इसकी कहानी अलीना अब्राहम (पार्वती थिरुवोथु) नाम की एक महिला पुलिसकर्मी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पति की मौत के बाद पुलिस फोर्स जॉइन करती है.

'विश्वनाथ एंड संस'

'विश्वनाथ एंड संस' साल 2026 में रिलीज हुई तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. ये एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने बीमार बच्चे की खातिर सरोगेट मां से शादी करने का फैसला करता है, जिससे उनकी जिंदगी बदल जाती है. ये टॉप 10 मे चौथे नंबर पर है.

'इरुमुड्डी'

'इरुमुड्डी' 2026 में रिलीज हुई एक तेलुगु एक्शन-ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में पिता और बेटी के खूबसूरत रिश्ते को दिखाया गया है. इसमें रिव तेजा लीड रोल में हैं. ये 5वें नंबर पर है.

'एपिक - फर्स्ट सेमेस्टर'

'एपिक - फर्स्ट सेमेस्टर' एक तेलुगु रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है, जो छठे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसकी कहानी एक मिडिल क्लास लड़के के कॉलेज के पहले सेमेस्टर के दौरान उसके सपनों, संघर्षों और लव स्टोरी के इर्द-गिर्द घूमती है.

'ओह माय डॉग'

'ओह माय डॉग' एक हिंदी ड्रामा फिल्म है. ये फिल्म इंसान और कुत्ते के बीच के गहरे, भावनात्मक और अटूट रिश्ते पर बेस्ड है. फिल्म 7वें नंबर पर है.

'मोधा रात्रि'

'मोधा रात्रि' एक तमिल कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसमें परिवार के दबाव में शादी करने वाले एक कपल की कहानी दिखाई गई है. ये फिल्म 8वें नंबर पर शामिल है.

'रोमांचकम'

'रोमांचकम' एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. जो 9वें नंबर है. फिल्म की कहानी हैदराबाद में रहने वाले एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और बिजनेसमैन लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक डेटिंग स्टार्टअप ऐप लॉन्च करता है.

'बेबी डू डाई डू'

'बेबी डू डाई डू' में हुमा कुरैशी एक गूंगी-बहरी कॉन्ट्रैक्ट किलर बेबी करमरकर का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी बहन के हत्यारे की तलाश में खतरनाक मिशनों को अंजाम देती है. ये फिल्म 10वें नंबर है.