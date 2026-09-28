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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'यू आर माइन...' रणबीर कपूर के जन्मदिन पर मां नीतू ने लिखा इमोशनल मैसेज

'यू आर माइन...' रणबीर कपूर के जन्मदिन पर मां नीतू ने लिखा इमोशनल मैसेज

बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उनकी मां नीतू कपूर ने बहतु ही इमोशनल मैसेज भेजा है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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बेटे रणबीर कपूर के बर्थडे पर मां नीतू कपूर ने इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. अपने लाडले बेटे के 44 जन्मदिन पर नीतू कपूर ने इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें दोनों की फोटो है. साथ ही लिखा है- हैप्पी बर्थडे..  तुम हमेशा मेरे रहोगे. मैं बहुत खुशनसीब हूं.'


यू आर माइन...' रणबीर कपूर के जन्मदिन पर मां नीतू ने लिखा इमोशनल मैसेज

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Sep 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
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