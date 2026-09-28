एक्सप्लोरर
'यू आर माइन...' रणबीर कपूर के जन्मदिन पर मां नीतू ने लिखा इमोशनल मैसेज
बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उनकी मां नीतू कपूर ने बहतु ही इमोशनल मैसेज भेजा है.
बेटे रणबीर कपूर के बर्थडे पर मां नीतू कपूर ने इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. अपने लाडले बेटे के 44 जन्मदिन पर नीतू कपूर ने इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें दोनों की फोटो है. साथ ही लिखा है- हैप्पी बर्थडे.. तुम हमेशा मेरे रहोगे. मैं बहुत खुशनसीब हूं.'
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' से 'उड़ता तीर' तक, अक्टूबर में थिएटर में बॉलीवुड फिल्मों की बाढ़
बॉलीवुड
'हैवान' क्यों हुई फ्लॉप? प्रियदर्शन बोलें- 'ऑडियंस हमें कॉमेडी के अलावा नहीं देखना चाहती'
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 8वें संडे दुनियाभर में रचा इतिहास, 400 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
संडे को 'द वन'-'द पैराडाइज' छाई, 'हनुमान अंश' ने भी लगाई छलांग
Advertisement
Advertisement