Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीहिंदी में इस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वामिका गब्बी की फिल्म 'DC', जानें कहां देखें

हिंदी में इस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वामिका गब्बी की फिल्म 'DC', जानें कहां देखें

DC On OTT: वामिका गब्बी और लोकेश कनगराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'डीसी' अब हिंदी में भी रिलीज हो गई है. फिल्म को SonyLIV पर देख सकते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 16 Oct 2026 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

वामिका गब्बी और लोकेश कनगराज की फिल्म 'डीसी' को दर्शकों ने काफी पसंद किया. रोमांस और एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में OTT प्लेटफॉर्म Sun NXT पर रिलीज हुई. हालांकि, दर्शक इसके हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे थे, जो अब पूरा हो गया है.

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'डीसी' अब हिंदी में भी स्ट्रीम हो रही है. अरुण मथेश्वरन के निर्देशन में बनी इस फिल्म को आप हिंदी में SonyLIV पर देख सकते हैं.

Sun NXT पर भी उपलब्ध है फिल्म

'डीसी' पहले से ही Sun NXT पर उपलब्ध है. हालांकि, यहां फिल्म का हिंदी वर्जन मौजूद नहीं था. ऐसे में हिंदी भाषी दर्शक इसे अपनी भाषा में देखने का इंतजार कर रहे थे. अब SonyLIV ने फिल्म का हिंदी वर्जन भी उपलब्ध करा दिया है. नॉर्थ इंडिया के दर्शक भी अब घर बैठे इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं.

'डीसी' ने कमाए इतने करोड़ रुपये

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'डीसी' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है. फिल्म ने दुनियाभर में 102.70 करोड़ रुपये की कमाई की. संजना कृष्णमूर्ति भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. इस एक्शन ड्रामा को अरुण मथेश्वरन ने डायरेक्ट किया है, जबकि सन पिक्चर्स ने इसे प्रोड्यूस किया है. वहीं, फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है.

ये हैं वामिका गब्बी की अपकमिंग फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो वामिका गब्बी इन दिनों फिल्म 'प्रहार' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. उज्ज्वल निकम की बायोपिक पर आधारित इस फिल्म में राजकुमार राव भी लीड रोल में हैं. वामिका जल्द ही फिल्म 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' में नजर आएंगी. इस फिल्म में वो जया बच्चन और सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

वामिका गब्बी की ये फिल्में भी कतार में

वामिका गब्बी के पास फिल्म 'टिकी टाका' भी है. इस फिल्म के जरिए वो मलयालम सिनेमा में वापसी कर रही हैं. इसके अलावा, वो धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म 'कुकू की कुंडली' में भी नजर आएंगी. इस फिल्म में भुवन बाम उनके साथ मुख्य भूमिका में हैं. वामिका की अपकमिंग फिल्मों में 'G2' भी शामिल है. इस फिल्म में वो अदिवि शेष और इमरान हाशमी के साथ नजर आएंगी. ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर तेलुगु फिल्म है, जिसमें एक्ट्रेस दमदार एक्शन करती दिखाई देंगी.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Wamiqa Gabbi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
अगर थ्रिलर और इंटेंस रोमांस के हैं शौकीन, तो मिस न करें 2026 के ये 5 टर्किश ड्रामा
2026 के 5 सबसे धांसू टर्किश ड्रामा, रोमांस और बदले की ऐसी कहानियां जो उड़ा देंगी होश
ओटीटी
इस फ्राइडे रोमांस, थ्रिलर और हॉरर का मिलेगा फुल डोज, OTT पर रिलीज हो रहीं 7 नई फिल्में
रोमांस से थ्रिलर-हॉरर तक, इस वीकेंड ओटीटी पर नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' में डबल एविक्शन, निहारिका तिवारी बनीं अल्टीमेट रूलर, सारा गुरपाल का हुआ राइज
'राइज एंड फॉल 2' में डबल एविक्शन से पलटा गेम, इन दो कंटेस्टेंट्स का सफर हुआ खत्म
ओटीटी
Jailer 2 OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी रजनीकांत की 'जेलर 2'? आ गई सारी डिटेल्स
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी रजनीकांत की 'जेलर 2'? जानें- सारी डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुबह 4:30 बजे अब किसे उठा ले गई दिल्ली पुलिस? भड़की कांग्रेस
सुबह 4:30 बजे अब किसे उठा ले गई दिल्ली पुलिस? भड़की कांग्रेस
दिल्ली NCR
Delhi Traffic Advisory: CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, आज ये रास्ते रहेंगे बंद
CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, आज ये रास्ते रहेंगे बंद
इंडिया
'सब पत्रकार बन गए तो दिक्कत हो जाएगी', सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की ये टिप्पणी
'सब पत्रकार बन गए तो दिक्कत हो जाएगी', सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की ये टिप्पणी
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
क्रिकेट
आज भारत-जिम्बाब्वे का ऐतिहासिक टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
आज भारत-जिम्बाब्वे का ऐतिहासिक टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्या ने पति पर लगाए मारपीट, हत्या की साजिश के आरोप, FIR दर्ज
उत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्या ने पति पर लगाए मारपीट, हत्या की साजिश के आरोप, FIR दर्ज
विश्व
'जेलेंस्की हमारे से लिए अच्छे आदमी नहीं, मैं उनसे हिसाब...', ट्रंप का नया प्लान क्या?
'जेलेंस्की हमारे से लिए अच्छे आदमी नहीं, मैं उनसे हिसाब...', ट्रंप का नया प्लान क्या?
Home Tips
Smelly Clothes After Washing: धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? नोट करें 5 आसान हैक्स
धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? नोट करें 5 आसान हैक्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget