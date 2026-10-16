अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में हर दिन नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. गेम में आगे बढ़ने के लिए कोई अपनी रणनीति बदल रहा है, तो कोई दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है. ऐसे में शो का हर एपिसोड दर्शकों के लिए दिलचस्प होता जा रहा है.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 21 में जमकर हंगामा देखने को मिला. कायरा अनु और राज ग्रोवर शो से बाहर हो गए हैं. कायरा के जाने के बाद मनीष कश्यप और प्रियंका चाहर चौधरी भी टूट गए हैं. इन तीनों की तिकड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे थे. अब बेसमेंट में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. गौतम गुलाटी वहां नया ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

करण पटेल की पेंटहाउस में एंट्री

'राइज एंड फॉल 2' में मजेदार ट्विस्ट तब आया, जब करण पटेल ने शो में वापसी की. वो कुछ दिन पहले खराब सेहत के चलते शो से बाहर हो गए थे, लेकिन अब मेडिकल टेस्ट कराने और फिट होने के बाद वो लौट आए हैं. उनकी वापसी से पेंटहाउस और बेसमेंट का पूरा माहौल बदल गया.

करण पटेल पेंटहाउस में जाएंगे या बेसमेंट में, इसका फैसला रूलर्स पर छोड़ दिया गया. ऋषभ जायसवाल को छोड़कर सभी ने कहा कि करण को पेंटहाउस में आना चाहिए. इसके बाद उनकी धूमधाम से पेंटहाउस में एंट्री हुई. स्वरा भास्कर समेत सभी कंटेस्टेंट्स ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाई. पेंटहाउस में आने के बाद करण ने सभी कंटेस्टेंट्स से बातचीत की और घर के माहौल को समझने की कोशिश की.

शहजाद पूनावाला और इरिना रुडाकोवा की लड़ाई खत्म

पेंटहाउस में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा शहजाद पूनावाला और इरिना रुडाकोवा की लड़ाई को लेकर थी. इरिना ने शहजाद पर राजनीतिक धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही माहौल गरमाया हुआ था. हालांकि, शहजाद ने इन आरोपों से साफ इनकार किया. उन्होंने एक बार फिर मेकर्स को शो छोड़ने की धमकी भी दी. लेकिन करण पटेल की एंट्री के बाद दोनों के बीच सुलह हो गई.

दो हिस्सों में बंटा पेंटहाउस और बेसमेंट

'राइज एंड फॉल 2' का पहला हाफ खत्म हो चुका है और अब दूसरे हाफ में मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है. पेंटहाउस और बेसमेंट को दो-दो टीमों में बांट दिया गया है. अब शो में पेंटहाउस के अंदर भी टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, वहीं बेसमेंट में भी कंटेस्टेंट्स अलग-अलग टीमों में बंटकर खेलेंगे.

पेंटहाउस की पहली टीम में स्वरा भास्कर, सारा गुरपाल और शहजाद पूनावाला हैं. वहीं, दूसरी टीम में करण पटेल, इरिना रुडाकोवा और ऋषभ जायसवाल शामिल हैं. बेसमेंट की पहली टीम में गौतम गुलाटी, जसवंत और प्रियंका हैं, जबकि दूसरी टीम में काजल राघवानी, मनीष कश्यप और सोनम मलिक शामिल हैं.

कौन किसकी टीम में शामिल हुआ?

इसके बाद रूलर्स को रेड रूम में बुलाया गया. वहां दोनों टीमों को बेसमेंट की एक-एक टीम चुनकर अपने साथ जोड़ने के लिए कहा गया. इस दौरान कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर बहस हुई और सभी ने अपनी पसंद के हिसाब से टीम चुनने की कोशिश की.

स्वरा भास्कर, सारा गुरपाल और शहजाद पूनावाला की टीम ने काजल राघवानी, मनीष कश्यप और सोनम मलिक को चुना. वहीं, करण पटेल, इरिना रुडाकोवा और ऋषभ जायसवाल की टीम को गौतम गुलाटी, जसवंत और प्रियंका का साथ मिला. अब देखना होगा कि टीमों में हुए इस बदलाव के बाद शो का गेम किस दिशा में जाता है.