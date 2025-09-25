विष्णु मांचू की तेलुगू फिल्म कन्नप्पा सिनेमाघरों में जून में रिलीज हुई थी. ये एक महाकाव्य फिल्म है. इसकी स्टारकास्ट भी काफी बड़ी है. जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो उसके बाद से ही इसे लेकर बज क्रिएट हो गया था. मगर ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. इसी महीने की शुरुआत में इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था मगर एक ट्विस्ट के साथ आई थी.

कन्नप्पा को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सितंबर की शुरुआत में रिलीज कर दिया गया था मगर इसका हिंदी वर्जन रिलीज नहीं किया गया था. जिसके बाद से फैंस नाराज हो गए थे. लोग इसे तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में देख पा रहे थे मगर हिंदी में नहीं. अब हिंदी ऑडियंस के लिए खुशखबरी है. इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी रिलीज कर दिया गया है.

कन्नप्पा का हिंदी वर्जन हुआ रिलीज

123 तेलुगू डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक कन्नप्पा का अब हिंदी वर्जन भी रिलीज कर दिया गया है. इसका हिंदी वर्जन प्राइम वीडियो पर ही रिलीज किया गया है. ये हिंदी ऑडियंस के लिए खुशखबरी है. वो लंबे समय से इस फिल्म के हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे थे.

बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

कन्नप्पा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 38 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं ये फिल्म 200 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. किसी ने भी फिल्म के इतनी बुरी तरह फ्लॉप होने की उम्मीद नहीं की थी.

ये है स्टारकास्ट

कन्नप्पा की स्टारकास्ट काफी बड़ी है. फिल्म में प्रभास, मोहनलाल, अक्षय कुमार, काजल अग्रवाल, मोहन बाबू, सरथकुमार, प्रीति मुकुंदन और विष्णु मांचू अहम किरदार निभाते नजर आए थे. अक्षय कुमार ने भगवान शिव के अवतार का किरदार निभाया है. फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया.

