'डर लगता है कहीं चेहरा खराब न हो जाए', तारक मेहता की अंजलि बोलीं-इंडस्ट्री में सर्जरी का प्रेशर

एक्ट्रेस सुनैना फौजदार को इन दिनों शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा जा रहा है. इस शो ने उन्हें घर-घर में नेम-फेम दिलाया. सुनैना लंबे समय से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया जाता है. हाल ही में सुनैना ने कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर बात की.

सुनैना ने बताया कि इंडस्ट्री में लुक्स को लेकर लोगों के दिल और दिमाग में डर पैदा किया जाता था.

सुनैना ने कहा, 'हमारी इंडस्ट्री में लुक्स को लेकर अलग-अलग धारणाएं हैं. इसी कारण से लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाकर खुद को बदलते हैं. लोग खुद को परफेक्ट बनाना चाहते हैं और इसी सनक में वो कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं.'

View this post on Instagram A post shared by Sunayana Fozdar 🧚 (@sunayanaf)

कॉस्मेटिक सर्जरी से लगता है डर-सुनैना

आगे उन्होंने कहा, 'मुझे पत है कि मेरी आंख, नाक और होंठ कैसे हैं. लेकिन मुझे पर्क नहीं पड़ता है. जो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हैं, मैं उन्हें जज नहीं करती हूं. उनके पास गट्स हैं. लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं जैसा चेहरा अभी है, उससे ज्यादा खराब न हो जाए. लोगों को इसे लेकर ऑब्सेशन कम होना चाहिए. अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये कभी खत्म नहीं होगा. हम जानते हैं कि बहुत चीजें मेडिकली गलत हो सकती हैं. लेकिन प्रेशर में लोग आते हैं. लड़कियों पर इसका असर पड़ता है. लेकिन ऐसे में आपकी फैमिली काम आती है.'

सुनैना फौजदार की जर्नी

बता दें कि सुनैना को सबसे पहले पहचान म्यूजिक वीडियो गोरी है कलाइयां से मिली थी. इस गाने को बप्पी लहरी ने गाया था. उन्होंने बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी. लेकिन वो लगातार काम करती रहीं. उन्होंने किसी परफेक्ट रोल के लिए इंतजार नहीं किया और फिर धीरे-धीरे वो इंडस्ट्री की पॉपुलर स्टार बन गईं.

उन्होंने संतान, हमसे है लाइफ, अदालत,राजा की आएगी बारात,एक रिश्ता साझेदारी का जैसे शोज किए हैं.