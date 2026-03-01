'फिजिक्स वाला' अलख पांडे ने नेटवर्थ में शाहरुख खान को भी पछाड़ा, कपिल शर्मा ने खोली पोल

कपिल शर्मा के शो में अक्सर कोई ना कोई सेलिब्रिटी पहुंचता है और अपनी उपस्थिति से शो में चार चांद लगा देता है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में एजुकेशन की दुनिया से जुड़े तीन बड़ी हस्तियां पहुंचीं. बता दें अलख पांडे, खान सर और नितिन विजय सर ने कपिल शर्मा के शो में पहुंच खूब धमाल मचाया.

इस दौरान तीनों ने अपनी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में तो बात की ही, साथ ही अपने उन स्टूडेंट्स से मिलवाया, जो काफी गरीब और लाचार थे लेकिन अब खूब नाम कमा रहे हैं. इसी बीच शो में कपिल शर्मा ने अलख पांडे की नेटवर्थ को लेकर बड़ा खुलासा किया.

कपिल शर्मा ने अलख पांडे की नेटवर्थ का किया खुलासा

कपिल शर्मा ने अपने शो में बताया कि अलख पांडे की नेटवर्थ 14,510 करोड़ रुपये के आसपास है. कपिल की बातों को सुन अलख पांडे हंस पड़े. उसके बाद अलख पांडे ने कपिल शर्मा को कहा कि आपकी भी बताऊं क्या. फिर उन्होंने अर्चना पूरन सिंह से कपिल शर्मा की नेटवर्थ के बारे में पूछा.

अर्चना ने इस पर कहा कि ये कभी नहीं बताता. आपको बतादें अलख पांडे की कंपनी एडटेक फिजिक्स वाला ने नवंबर 2025 में शेयर मार्केट में धमाकेदार एंट्री की थी. 33% प्रीमियम पर उनका आईपीओ लिस्ट हुआ था. कपिल शर्मा ने आईपीओ जारी करने के बार में अलख पांडे से पूछा.

उन्होंने कहा कि कभी आपने सोचा था कि इस मुकाम पर पहुंचेंगे. इस पर अलख ने कहा,' नेटवर्थ से कहीं ज्यादा, मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स का प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है. आपने मुझे आज यहां इसलिए नहीं बुलाया है क्योंकि मेरे पास नेटवर्थ और आईपीओ है.

बल्कि शायद इसलिए कि स्टूडेंट्स सचमुच मेरी परवाह करते हैं. मैं जो कुछ भी हूं, उन्महीं की वजह से हूं. मेरी नेटवर्थ जब जीरो थी, तब भी ये स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े थे.' आपको बता दें कि Hurun India Rich List 2025 के अनुसार अलख पांडे की नेटवर्थ 14,510 करोड़ रुपये है.

इतना ही नहीं आईपीओ डेब्यू के बाद अलख पांडे की नेवर्थ अब 14,510 करोड़ से बढ़कर रिपोर्ट के अनुसार 16,00 करोड़ रुपये हो चुकी है. ऐसे में उन्होंने बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को भी नेटवर्थ के मामले में पछाड़ दिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ ₹12,490 करोड़ से ₹12,500 करोड़ के बीच है.

