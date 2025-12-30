Kalamkaval OTT Release: ममूटी की 'कलमकवल' की ओटीटी रिलीज हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
Kalamkaval OTT Release Date: ममूटी की फिल्म 'कलमकवल' अब ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है. मेकर्स ने इसके डिजिटल डेब्यू को कंफर्म कर दिया है.
साउथ के दिग्गज स्टार ममूटी के लिए साल 2025 काफी बिजी रहा. दरअसल इस साल उनकी तीन लीड रोल वाली फिल्में रिलीज हुई थीं हालांकि इन सबमें 'कलमकवल' सबसे अलग रही, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने एक सीरियल किलर का किरदार निभाया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया था. वहीं अब यह फिल्म एक बार फिर चर्चा में है दरअसल इसकी ओटीटी रिलीज कंफर्म हो गई है. चलिए जानते हैं इसे कब और कहां देख सकेंगे?
'कलमकवल' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
बता दें कि ओटीटी के प्लेटफॉर्म सोनी लिव ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 'कलमकवल' जनवरी 2026 से स्ट्रीमिंग शुरू करेगी. हालांकि प्लेटफ़ॉर्म ने अभी तक सटीक तारीख़ नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा है कि फ़िल्म जनवरी में ही रिलीज़ होगी. यह फ़िल्म कई भाषाओं में अवेलेबल होगी और दर्शक इसे तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम में देख सकेंगे. कई लोगों को उम्मीद है कि फ़िल्म जनवरी की शुरुआत में ही रिलीज़ हो जाएगी, हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख़ का इंतज़ार है.
टीज़र अपडेट से फैंस में एक्साइटमेंट
गौरतलब है कि मेकर्स ने एक नए टीज़र के साथ 'कलमकवल' की ओटीटी रिलीज़ की खबर अनाउंस की है. टीज़र के साथ उन्होंने लिखा, "लीजेंड लौट आए हैं, और भी ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा. ममूटी की ऐसी परफॉर्मेंस जो आपकी सांस रोक देगा. सीज़न की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, कलमकावल इस जनवरी में सिर्फ़ सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग!”
'कलमकवल' स्टार कास्ट
'कलमकवल' का निर्देशन न्यूकमर निर्देशक जिथिन के. जोस ने किया है. फिल्म में ममूटी ने लीड रोल निभाया है. वहीं सहायक कलाकारों की भी दमदार टीम है. विनयकान ने फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई है और ममूटी के साथ उनके कई इंटेंस सीन हैं.
कलमकवल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
हाल ही में, मेगास्टार के होम बैनर ममूटी कंपनी, जिसने जिथिन के जोस द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण किया है, के निर्माताओं ने पुष्टि की थी कि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 83 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, कलमकवल अब बॉक्स ऑफिस पर 84 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है और इसने प्रणव मोहनलाल की हालिया बॉक्स ऑफिस हिट 'डाइस इराए' और दुलकर सलमान की पॉपुलर फिल्म 'कुरुप' के लाइफटाइम कलेक्शन को पहले ही पीछे छोड़ दिया है.
CLASSIC BLOCKBUSTER OF 2025 🔥— MammoottyKampany (@MKampanyOffl) December 28, 2025
83+ Crores Worldwide Gross for #Kalamkaval 🔥
We extend our sincere gratitude to audiences across the globe for the overwhelming love and continued support 🙏🤗#Mammootty #MammoottyKampany #JithinKJose @mammukka pic.twitter.com/P4IfxVbsQ0
