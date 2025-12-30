आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इंडियन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. रिलीज के तीन हफ्तों तक बमफाड़ कमाई करने के बाद चौथे हफ्ते में भी ये फिल्म बवाल मचा रही है और साथ ही ये फिल्म कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने 25 दिनों में वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन कर लिया है?

'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 25 दिनों में कितनी कर ली कमाई?

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान मिली सफलता के चलते, धुरंधर ने विदेशी बाजारों में 26.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की है. इसी के साथ धुरंधर की कुल 25 दिनों कि वर्ल्डवाइड कमाई अब 1081 करोड़ रुपये हो गई है और यह 1100 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रही है.

'धुरंधर' के निशाने पर 'जवान'

चौथे वीकेंड में 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 'कल्कि 2898 एडी' और 'पठान' को पीछे छोड़ते हुए ऑल टाइम सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया था. अब यह फिल्म छठी पोजिशन पर पहुंचने की उम्मीद कर रही है, और शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रही है. साल 2023 में आई 'जवान' ने वर्ल्डवाइड 1160 करोड़ कमाए थे.

वही 'धुरंधर' की रफ्तार को देखते हुए, इसे शुक्रवार या शनिवार तक यह मुकाम हासिल कर लेना चाहिए. इसके बाद, पांचवें वीकेंड में इसकी कमाई कितनी बढ़ पाती है, यह तय करेगा कि आदित्य धर की यह फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 (1215 करोड़ रुपये) और आरआरआर (1230 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं.

'धुरंधर' का भारत में 25वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अपने चौथे सोमवार को, 'धुरंधर' के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई. हालांकि, यह अभी भी 10 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने में कामयाब रही है. सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे मंडे को भारत में लगभग 10.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही, फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन मात्र 25 दिनों में 701 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. जिससे यह किसी भी बॉलीवुड फिल्म का अब तक का सबसे ज्यादा नेट शुद्ध कलेक्शन बन गया है.

इसी के साथ बता दें कि सोमवार को ‘धुरंधर’ की हिंदी में कुल ऑक्यूपेंसी 21.39% रही. सुबह के शो की शुरुआत मामूली 11.98% ऑक्यूपेंसी के साथ हुई, जबकि शाम के शो में सबसे ज्यादा 26.67% दर्शक आए.